CoCo楊枝甘露買1送1！手搖飲限時優惠　茶萃抽韓團演唱會門票

▲▼CoCo楊枝甘露。（圖／CoCo提供）

▲手搖飲最新優惠懶人包。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

CoCo今（20）日限時1天好友日祭出「大杯楊枝甘露買1送1」，換算下來單杯只要45元。另外，茶萃CHA TRADE慶新店開幕，送BLACKPINK高雄演唱會門票。《ETtoday新聞雲》整理4家手搖飲最新限時優惠，供讀者參考。

▲▼茶萃CHA TRADE二店推出2款一組的黑粉熔岩新品。（圖／茶萃CHA TRADE提供）

▲茶萃CHA TRADE二店插旗信義區推2款黑粉熔岩新品。（圖／茶萃CHA TRADE提供）

●CoCo
CoCo今日限時1天「大杯楊枝甘露買1送1」，2杯特價90元，換算下來單杯只要45元，須透過官方LINE領券並使用都可訂線上平台預訂即享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

●迷客夏
迷客夏即日起至8月26日祭出「伯爵紅茶拿鐵（中杯）」、「蜂蜜娜杯紅茶」同品項買1送1，須使用外送平台「Uber Eats」即享優惠，每位會員帳號限購5組，數量有限、售完為止，活動僅適用於一般門市。

●一手私藏世界紅茶
一手私藏世界紅茶即日起至9月5日有「買6送1」夏季優惠，期間凡透過「你訂線上點」選擇自取或外送，即可享全品項買6送1，提醒訂單須滿250元，等於點6杯免費再喝35元飲品1杯。

●茶萃CHA TRADE
茶萃CHA TRADE二店插旗信義區新光三越A8館，並祭出最新限時優惠活動，今日下午2時起至10月10日期間凡購買黑粉熔岩組199元就送贈品券1張，張張有獎，每人每日限購2組，售完為止，南港LaLaport門市同步舉行，2店總共限量3000組，最大獎送出「BLACKPINK高雄演唱會門票1張」，二獎為市價萬元的Marshall黑色藍牙音響，還有Marshall隨身耳機、飲品買1送1券、折價券、純萃系列免費券等好禮。

黑粉熔岩系列內含2款新品，包括「黑粉熔岩烏萃」，選用鐵觀音烏龍茶做為基底茶，頂層淋上濃郁馬斯卡彭起司奶蓋，再撒上比利時嘉麗寶可可粉；「黑粉熔岩烏龍奶霜」則搭配起司可可奶蓋結合合醇厚鐵觀音烏龍奶茶。

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 買1送1

