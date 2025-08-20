ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
浮誇系漢堡Fa Burger聯名Double V！Gelato煙燻牛堡9月限量登場

▲▼Fa Burger聯名Double Ｖ推出「Gelato煙燻牛堡」。（圖／Fa Burger授權提供）

▲Fa Burger聯名Double V推出「Gelato煙燻牛堡」。（圖／Fa Burger授權提供，以下皆同）

記者黃凱翊／綜合報導

美式漢堡控快筆記！台北人氣漢堡品牌 Fa Burger，這回攜手義式冰淇淋名店 Double V，聯手推出顛覆傳統的創意聯名料理—— 「Gelato煙燻牛肉漢堡」。將鹹香濃厚的煙燻牛肉，搭配綿密冰涼的義式 Gelato，一口咬下，冷與熱、鹹與甜在舌尖瞬間碰撞，打造出全新層次的味蕾體驗。

全新聯名款「Gelato煙燻牛堡」選用杏仁碎粒布里歐漢堡麵包，內餡是煙燻牛肉的深邃鹹香，搭上義式冰淇淋名店Double V的義式冰淇淋，清甜冰涼與濃郁肉汁意外合拍，既不像傳統甜點，也不是一般主食，吃起來鹹甜交織，打造出意想不到的全新風味。此款餐點9月1日起只在Fa Burger 敦化店限量供應，一份售價300元，售完為止。

▲▼Fa Burger聯名Double Ｖ推出「Gelato煙燻牛堡」。（圖／Fa Burger授權提供）

▲Gelato煙燻牛堡9/1起限量開賣。

Fa Burger主打浮誇系牛肉三明治，店內強調現點現做、驚人的肉量與細緻的料理手法，也讓Fa Burger成為肉食愛好者的朝聖地。從粉嫩烤牛肉到帶骨牛小排，每一口都能感受到對食材的尊重。招牌的「粉嫩烤牛肉三明治」是選用烤至5分熟的整塊板腱牛排切成薄片，鮮嫩多汁肉香充足。另一款「帶骨牛小排」也是推薦必點菜色，帶骨的牛小排經過慢火烹調，肉質鮮嫩多汁，超大份量更是讓人感受到滿滿的誠意與美味。

▲▼Fa Burger敦化店。（圖／Fa Burger授權提供）

▲Fa Burger是近年一位難求的浮誇系漢堡名店。

曾在世界冰淇淋大賽中拿到亞軍的Double V，是一間「跟著季節走」的義式冰淇淋店，會隨著季節推出各式口味的義式冰淇淋，至今已研發超過550 種配方；此次與Fa Burger聯名推出「Gelato煙燻牛堡」，冰淇淋的絲滑甜霜與煙燻牛肉的鹹香相遇，將會解鎖全新味覺宇宙。 

▲▼GODIVA推出LABUBU霜淇淋、奶昔聯名系列 。（圖／GODIVA提供）

▲台灣GODIVA開賣LABUBU聯名霜淇淋、奶昔系列。（圖／GODIVA提供）

另外比利時巧克力品牌「GODIVA」則找來POP MART旗下超人氣IP「THE MONSTERS」合作，推出LABUBU霜淇淋、奶昔聯名系列，以「森林精靈」LABUBU的奇幻故事做為創作發想，霜淇淋、奶昔皆在表層鋪滿莓果凍乾，選用酸甜蔓越莓、藍莓及草莓搭配濃厚巧克力，再放上綠色巧克力葉、開心果碎粒點綴，打造多層次口感。

更設計LABUBU霜淇淋不鏽鋼湯匙，以及LABUBU限定包裝，霜淇淋有黑巧克力、白巧克力、雙重巧克力選擇，售價皆為299元，奶昔則提供黑巧克力、牛奶巧克力口味，售價220元。

