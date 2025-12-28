開箱花蓮森林系新飯店！山林中泡湯、走步道　夜晚享免費宵夜

▲天成逸旅蝴蝶谷開始試營運。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／花蓮報導

天成飯店集團攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署，於花蓮瑞穗富源國家森林遊樂區內打造全新飯店「天成逸旅蝴蝶谷」，從即日起開始試營運，結合山林生態、森林景緻與溫泉文化，主打「森呼吸 蘊溫泉」森林療癒度假體驗，除了早、晚餐外，更提供宵夜讓旅客晚上不怕餓。

▲▼天成逸旅蝴蝶谷位於森林遊樂區中。（圖／記者蔡玟君攝）

天成飯店集團看好花蓮山林生態與永續旅遊蓬勃發展的潛力，此次攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署，共同推出全新森林療癒度假體驗「天成逸旅-蝴蝶谷」。飯店定位為自然休閒型度假旅宿，鎖定30至70歲客群，目標平均房價達9000元以上、平均住房率達八成，並期望成為花蓮瑞穗區另一個能夠帶給消費者深度體驗大自然旅行的選擇。

▲▼位於山林之間的和風客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲和風客房與Villa被自然山林環抱。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Villa房型。（圖／記者蔡玟君攝）

客房共分為10種房型，包括本館內的會館家庭房、精緻客房，到位於山林之間的和風客房與Villa。和風客房與Villa皆被自然山林環抱，木質調寬敞空間搭配藤編寢具，讓旅客享受住在大自然中，無論是泡湯、坐在戶外陽台，都能欣賞無邊綠意。

▲▼戶外大浴場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也有溫泉食材煮食區。（圖／記者蔡玟君攝）

結合位於森林遊樂區內的優勢，除了能漫步在林道間俯瞰縱谷風光，還有露天大浴場能欣賞不同泉池泡湯，更與小農合作，在大浴場旁設有溫泉煮食區，讓旅客可以享受新鮮食材用溫泉烹調後的美味。

▲晚餐結合在地食材推出Semi Buffet。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宵夜提供自動煮泡麵機。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泡麵外還有海鮮粥。（圖／記者蔡玟君攝）

餐飲方面，除了提供早餐吃到飽、晚餐以Semi Buffet外，飯店也提供宵夜服務，可以使用自煮泡麵機煮泡麵，或享受海鮮粥搭配茶葉蛋，希望透過溫泉湯池、獨棟 Villa 與多樣化的森境體驗，讓不同年齡層的旅人皆能於此放慢腳步，享受山林帶來的純粹能量。

試營運期間從即日起至2026年2月13日推出蝶谷森湯平日雙人一泊三食每晚8888元起+10%，加入Cosmos CLUB 會員享100點兌換雙人一泊三食7899元起。

▲花蓮理想大地。（圖／業者提供，下同）

飯店買一送一優惠來了！花蓮理想大地渡假飯店攜手淡水將捷金鬱金香酒店，推出全新聯合住房專案「山海戀曲雙城渡假假期」，讓旅客可享受雙城不同魅力，專案自即日起至2026年5月31日限時開賣，入住適用至2026年6月30日。

此次雙城買一送一優惠，旅客可先入住花蓮理想大地豪華客房一晚，享受自助早餐、幸福迎賓小品、機場或車站接駁服務、運河遊艇導覽、生態竹筏與釣魚體驗等活動，平日入住亦有機會視房況升等蜜月客房或歡樂客房。

▲入住花蓮飯店再送淡水將捷金鬱金香酒店住宿券。

入住時將贈送將捷金鬱金香酒店平日雙人住宿券，旅客可依照需求於有效期間入住。住宿券包括標準客房一晚、河畔餐廳早餐、星巴克咖啡服務、博物館門票、DIY體驗與多項設施，讓旅人感受從山海到水岸的緩慢切換。