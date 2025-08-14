ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
富士山景觀飯店9月新開幕　房內飽覽山景、享私人三溫暖

▲▼edit x seven 富士御殿場飯店。（圖／fav hospitality group株式会社提供）

▲最新富士山景觀飯店「edit x seven 富士御殿場」將於9月開幕。（圖／fav hospitality group株式会社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

又有新的富士山景觀飯店將開幕！日本FAV HOTEL集團繼奢華飯店品牌「seven x seven」後，再推出姐妹品牌「edit x seven」，首間飯店「edit x seven 富士御殿場」將於9月1日開幕，房內就能飽覽富士山景，更有寵物友善的狗狗主題客房。

▲▼edit x seven 富士御殿場飯店。（圖／fav hospitality group株式会社提供）

▲edit x seven 富士御殿場飯店外觀。

▲▼edit x seven 富士御殿場飯店。（圖／fav hospitality group株式会社提供）

▲▼館內有12種房型。

▲▼edit x seven 富士御殿場飯店。（圖／fav hospitality group株式会社提供）

▲▼edit x seven 富士御殿場飯店。（圖／fav hospitality group株式会社提供）

▲▼寵物房還有綠地讓旅客的愛犬能盡情奔跑。

▲▼edit x seven 富士御殿場飯店。（圖／fav hospitality group株式会社提供）

「edit x seven 富士御殿場」位於富士山腳下的靜岡縣御殿場市，地理位置優越，距離東名高速御殿場交流道僅需2分鐘車程，並可近距離欣賞富士山壯麗景觀。全館設有12種房型、共49間客房，包括可容納最多8人、配備154平方公尺專屬陽台的頂級套房、擁有私人三溫暖設施的客房，以及寵物友善的狗狗主題客房，且都有私人陽台。所有四樓以上的客房均能遠眺富士山，享受專屬的靜謐時光；另設有屋頂狗狗遊樂場，讓旅客與愛犬共度美好假期。

▲▼edit x seven 富士御殿場飯店。（圖／fav hospitality group株式会社提供）

▲部分房型享私人三溫暖，邊能欣賞富士山。

▲▼edit x seven 富士御殿場飯店。（圖／fav hospitality group株式会社提供）

▲包廂式三溫暖。

館內有9間客房配有富士山景觀三溫暖，採用擁有百年歷史的芬蘭METOS爐具，以及由知名三溫暖專家笹野美紀惠監製的「Saunage」設計，帶來極致放鬆體驗。此外，飯店一樓設有可供日歸使用的包廂式三溫暖，融合芬蘭式與獨特的「Morris式」加熱方式，最多可容納 8 人同時使用。

▲▼edit x seven 富士御殿場飯店。（圖／fav hospitality group株式会社提供）

▲▼全新開設的「BASE445」餐廳。

▲▼edit x seven 富士御殿場飯店。（圖／fav hospitality group株式会社提供）

飯店餐飲由澳洲咖啡名店「Latte Graphic」設計，全新開設的「BASE445」餐廳以飯店所在的海拔445公尺處命名，主打融合當地食材的創意料理。從早晨的招牌開放式三明治，到晚餐的御殿場火腿拼盤、現刨起司牛筋波隆那義大利麵，均能讓賓客在味覺上感受御殿場的獨特風土。餐廳並精選當地釀造的精釀啤酒、日本酒與葡萄酒，讓美食與美酒相得益彰。

為滿足運動與健康需求，「edit x seven 富士御殿場」特別引進可模擬海拔 2,500 公尺環境的低氧健身房「LOX-Fit」，讓旅客能在短時間內完成高效訓練，該設施僅限住宿賓客免費使用。

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

