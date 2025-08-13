「夏威夷馬拉松」沒有關門時間　迎風看海超紓壓

▲夏威夷馬拉松列為全美4大馬拉松盛事之一。（圖／超跑大叔周林信授權提供，請勿翻攝）

記者蔡玟君／台北報導

近年馬拉松賽事蔚為盛行，更有許多跑者嚮往出國參加馬拉松，在不同風景、地貌完賽，成為運動旅遊中最受歡迎的行程。美國4大馬之一的「夏威夷馬拉松」，則可說是最無壓的賽事，不但沒有關門時間，旅客還能一邊跑步一邊欣賞蔚藍海景，現在鳳凰旅遊更設計6日團體行程，帶台灣旅客一起出發體驗。

▲夏威夷馬拉松大部分為平直線，還能邊跑邊欣賞美景。（圖／超跑大叔周林信授權提供，請勿翻攝）

夏威夷馬拉松又稱為「火奴魯魯馬拉松」，與波士頓、紐約、芝加哥並列為美國4大馬拉松賽事，於每年12月第二個周日早上舉行。馬拉松路線包括遼闊海景、著名威基基海灘、戴蒙德和科科頭火山口等景點，起自阿拉莫阿納大道，終至威基基的卡皮歐拉妮公園，大部分為平直線。

▲夏威夷馬拉松沒有關門時間。（圖／超跑大叔周林信授權提供，請勿翻攝）

除了擁有絕美風景路線外，該馬拉松賽事最大亮點就是「沒有關門時間」，你跑到幾點，當地民眾就幫你加油到幾點，讓你可以依照自己身體狀況配速、完賽，可說是最沒有壓力的馬拉松賽事。

人稱「超跑大叔」的台灣好手周林信（又稱信哥），曾於5年內完成世界6大馬（東京、波士頓、倫敦、柏林、芝加哥、紐約）與4大極地超馬（撒哈拉沙漠、南極冰川、蒙古戈壁和智利阿塔卡馬沙漠），跑旅足跡遍佈世界各地。他建議想參加的選手在事前準備方面，除了平常就要訓練自己、了解體能與配速，比賽前一晚盡量避免海鮮、飲食清淡，接下來就是好好享受賽事。

▲▼鳳凰旅遊今年就推出夏威夷馬拉松團體行程，帶旅客出國參賽。（圖／鳳凰旅遊提供）

看好運動主題旅遊越來越受國人喜愛，台灣旅行社業者「鳳凰旅遊」今年就推出「夏威夷馬拉松」6日團體行程，包括協助報名賽事，抵達當地後，從賽前領取物資、小環島熟悉賽道到當日帶領前往起點集合全部包辦，並安排體驗當地黃昏愛之船，在船上享受龍蝦與牛排，並規劃一日全天自由活動時間，讓旅客能到當地最大豪華精品集中地Ala Moana盡情購物、享受美食，每人團費9萬9800元起。

▲今年跟團到北海道賞楓免3萬 。（圖／可樂旅遊提供，下同）

可樂旅遊則從即日起祭出「App限定獨享」優惠，精選超過50支國外團體行程，下殺最低54折起，到北海道賞楓、三大蟹吃到飽免3萬，9月也預估再推出另一波App獨享優惠。

▲現在到韓國看猛男秀正夯。

可樂旅遊於上半年推出App限定優惠大受好評，此次再推出系列行程特惠。話題行程包括「首爾猛男秀、樂天雙主題5日」含VIP猛男秀門票、樂天世界及水族館門票，特價1萬2900元起；北海道賞楓行程則主打「秋楓祕境與安藤忠雄建築5日」，每人2萬4888元起含三大蟹吃到飽；東南亞則有入住黃金棕櫚水上渡假村的馬新雙國5日遊，售價2萬7900元起。

▲一次玩轉歐洲三國家也有優惠。

長線則涵蓋土耳其、中亞、歐洲等熱門地區，包括「土耳其10日」4萬2900元起、「德奧捷三城巡禮8日」5萬3900元起、中亞三國絲路之旅App下單現省萬元起。另有台中出發的「環球影城＋有馬溫泉5日」2萬7888元起、高雄出發「泰國曼谷芭達雅全明星夜遊5日」每人2萬888元起。