AirAsia X「吉隆坡直飛伊斯坦堡」11/14首航　單程3400元起

▲▼亞洲低成本航空AirAsia推出單程機票未稅0元起優惠。（圖／AirAsia）

▲AirAsia X將於11月14日起將開通吉隆坡直飛土耳其伊斯坦堡新航線。（示意圖／AirAsia提供）

記者彭懷玉／綜合報導

亞洲航空AirAsia今（12日）宣布，旗下亞洲航空長途運輸（AirAsia X）11月14日起將開通吉隆坡直飛土耳其伊斯坦堡新航線，每周營運四班。未來台灣旅客可從台北或高雄，經吉隆坡轉機至土耳其伊斯坦堡，單程含稅馬幣499起（約新台幣3,400元）。

▲AirAsia是全台唯一直飛沙巴（亞庇）的航空公司。（圖／記者彭懷玉攝）

▲AirAsia是全台唯一直飛沙巴（亞庇）的航空公司。（示意圖／記者彭懷玉攝）

AirAsia X 將使用伊斯坦堡薩比哈國際機場（SAW） 作為營運基地，吉隆坡KUL-土耳其伊斯坦堡SAW去程航班號為D7 604，早上09:35從吉隆坡出發，16:05抵達伊斯坦堡機場，每周一、三、五、日出發；回程搭乘D7 605伊斯坦堡17:20出發，隔天早上08:40返抵吉隆坡，同樣在一、三、五、日出發。

▲AirAsiaX宣布開航伊斯坦堡。（圖／AirAsia提供）

▲AirAsiaX宣布開航伊斯坦堡，經濟艙單程含稅自RM499起（約新台幣3,400元）。（圖／AirAsia提供）

為慶祝開航，AirAsiaX即日起至8月20日祭出「吉隆坡-伊斯坦堡」限時促銷票，經濟艙單程含稅票價自RM499起（約新台幣3,400元），豪華平躺座位（Premium Flatbed）單程含稅RM3,999起（約新台幣 27,000元），適用於11月14日至2026年9月14日航班。此外，所有旅客在訂票時可享最高45%托運行李折扣。

▲酷航發布亞太旅遊白皮書，日本、中國、馬來西亞是星國人熱門獨旅目的地。（圖／酷航提供）

▲酷航今（12日）宣布，將於12月起至2026年3月期間，陸續開航泰國清萊、日本沖繩及東京羽田三大新航點。（圖／酷航提供）

另外，新航集團旗下的低成本航空公司酷航今（12日）也宣布，將於12月起至2026年3月期間，陸續開航泰國清萊、日本沖繩及東京羽田三大新航點，進一步擴大亞洲航線版圖。

▲酷航新增經由新加坡飛往伊洛伊洛市、蘇美島、首爾、珀斯及雪梨的航班。（圖／酷航提供）

▲酷航。（示意圖／酷航提供）

從台北出發，經新加坡轉機飛往清萊，經濟艙單程最低含稅價新台幣4,910元起；從台北出發經新加坡轉機飛往沖繩經濟艙單程最低含稅價新台幣7,660元起；從台北出發經新加坡轉機飛往東京（羽田），經濟艙單程最低含稅價新台幣7,270元起，新航點的航班均已開放預訂。

酷航同時宣布，將增加多條經台北轉機的航線，包括飛往東京成田及北海道札幌的多條現有航班，以因應假期旅遊需求的強勁成長。

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

