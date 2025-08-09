國泰航空全新「逸連堂」貴賓室開箱！享港點吃到飽　必點拉花咖啡

▲國泰航空「逸連堂」貴賓室入口。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／香港報導

出國玩若搭乘商務艙，其中一項旅客最重視的服務就是貴賓室。國泰航空將位於香港國際機場的貴賓室「逸連堂」（THE BRIDGE）全新改裝設計，於今年5月重新開幕，《ETtoday新聞雲》實際開箱，告訴你這間貴賓室的亮點。

▲逸連堂貴賓室分左右兩側。（圖／記者蔡玟君攝）

■位置方便 首度採人臉辨識系統

國泰航空所屬的「逸連堂」貴賓室鄰近35號登機門，屬於中間位置，無論前往哪一處登機門都較方便，也是業者第一個使用人臉識別系統的機場貴賓室，讓旅客報到時再也不需出示登機證，掃臉即可進入。

▲▼設有不同功能的座位區。（圖／記者蔡玟君攝）

佔地2700平方公尺的空間以中式、國際美食區分成左、右兩區，整體空間延續國泰航空貴賓室一貫的沉穩、原木風格，選用櫻桃木、屏風設計、花崗岩和石灰岩 ，配以精挑細選、生氣盎然的植栽與家具，營造出溫馨雅緻，親切和諧的家居氣氛。

▲▼國際美食吃到飽區。（圖／記者蔡玟君攝）

■右側國際美食吃到飽、品拉花咖啡 喝酒看飛機起降

「逸連堂」的使用時間為每天早上5點30分至隔日凌晨，關閉時間以最後一班國泰航空客機出發時間為準，讓旅客能在此更有餘裕的享受美食、美酒。

位於右側的國際美食區，設有「嚐味坊」與「悠然吧」。「嚐味坊」以Buffet形式提供沙拉、起司、甜點、紅酒燉牛肉等選擇，近期更加入韓食料理，有辣炒年糕、雜菜冬粉等選擇。

▲▼悠然吧喝得到國泰招牌特調。（圖／記者蔡玟君攝）

「悠然吧」則提供靠窗吧台座位，眼前是整面落地窗景，旅客可在此點到如國泰精選（奇異果汁特調）、薑汁森林、香橙之夢等國泰招牌特調，邊欣賞飛機起降。

▲還有細緻的拉花咖啡。（圖／記者蔡玟君攝）

亦可點杯拉花咖啡，只見服務人員細心的將奶泡倒入義式濃縮咖啡中，並在拿鐵表面慢慢畫出如天馬、國泰航空品牌形象的圖案，每一杯都讓人覺得驚喜。

▲▼風味坊提供招牌小吃。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼百味坊有點心推車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲百味坊特色的粢飯、鹹酥雞割包。（圖／記者蔡玟君攝）

■左側中式美食享點心餐車、創意小吃

左側中式美食區則設有「風味坊」與「百味坊」。「風味坊」提供招牌餐點如雲吞麵、擔擔麵、點心等，並不定時更換菜單。「百味坊」則提供國泰航空機場貴賓室全新餐飲概念，設有特製點心推車，供應熱騰騰的點心，還有現點現做的粢飯、酥脆蔥油餅及鹹酥雞割包。

▲▼淋浴間。（圖／記者蔡玟君攝）

■寬敞淋浴空間提供bamford備品

逸連堂的淋浴空間位於左側，鄰近中式美食區。與玉衡堂的淋浴間設計不同，逸連堂以素雅洗鍊的米色調打造典雅且寬敞舒適的洗浴空間，並提供完整的英國頂級品牌bamford備品，還有牙刷、刮鬍刀等用品在洗手台旁。

▲只有頭等艙及國泰鑽石卡旅客才能進入的空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲每個座位都有充足的插座。（圖／記者蔡玟君攝）

■頭等艙顧客及國泰鑽石卡私享空間

在逸連堂右側區域有處獨特且靜謐的空間，需再通過一道自動門才可進入。這裡是頭等艙顧客及國泰鑽石卡會員的尊享區域，更設有數位地勤人員在此提供各種服務，私密、安靜、也有充足的充電設備，提供旅客舒適和私密的休憩時光。

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著疫後商務艙需求倍增，奢華市場蓬勃發展，各大航空公司均紛紛投入全新客艙設計與更精緻的貴賓室服務，國泰航空也啟動一系列改造計畫。

除了推出最新的「爾雅商務艙」、逸連堂翻新開幕，同樣位於香港國際機場的「寰宇堂」頭等貴賓室也已暫時關閉整修，預計2026年重新開幕，在此期間，「玲瓏堂」成為臨時頭等專屬貴賓室，但只要符合使用資格，商務旅客也可使用「玉衡堂」頭等及商務貴賓室。在未來兩年，業者也將分別在香港、北京並首次於紐約甘迺迪機場設立旗艦貴賓室。