淡水10分鐘煙火今登場！交管、觀景點懶人包　2點開逛市集

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火,漁人碼頭煙火,2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂。（圖／記者彭懷玉攝）

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」又要來了！重頭戲10分鐘煙火秀將自今（10日）起，一連3個周日在晚間8點登場，12吋高空煙火搭配不同主題，陪伴大家度過浪漫假日。新北市漁業處提醒，活動當日下午4點至晚間10點，漁人碼頭周邊將實施交通管制，建議民眾搭乘淡海輕軌等大眾運輸前往，以下整理出觀景點、交管、停車資訊，下午2點就可以開逛市集。

▲淡水漁人碼頭煙火秀9日晚間8點揭幕時，吸引3萬1000名民眾觀賞。（圖／淡水福容飯店提供）

▲淡水漁人碼頭煙火秀。（資料照／淡水福容飯店提供）

▲2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動-煙火秀建議觀賞點及管制時段等資訊。（圖／新北市漁業處提供）

▲▼煙火秀建議觀賞點。（圖／新北市漁業處提供，下同）

▲2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動-煙火秀建議觀賞點及管制時段等資訊。（圖／新北市漁業處提供）

主會場與觀賞煙火地點推薦：
除了主會場漁人碼頭觀海廣場與木棧道，能近距離感受煙火綻放的震撼，周邊還有許多絕佳觀賞點，如：
●環港步道（福容飯店前）
●滬尾休閒園區前油車口木棧道
●淡水第一漁港
●八里觀海長堤賞鳥區
●十三行文化公園與八里北堤沙灘

若選擇自駕至八里，建議停放於十三行博物館停車場或八里公博二停車場，並聽從員警與義交引導停車。

▲2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動-煙火秀建議觀賞點及管制時段等資訊。（圖／新北市漁業處提供）

▲2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動管制時段。

交通管制重點整理
●管制時間：8/10、17、24每日下午4點至晚間10點。
●汽、機車限制：禁止進入中正路二段51巷及漁人碼頭前哨（第一出入口）。
●腳踏車禁行區：禁止騎乘與牽行，自行車需停放至沙崙路臨時腳踏車區。
●YouBike暫停營運：包含漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站與輕軌沙崙站。
●港區公車：紅26暫不進入港區，請改至油車口臨時站牌（中正路一段87巷8弄）上下車。

▲2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動-煙火秀建議觀賞點及管制時段等資訊。（圖／新北市漁業處提供）

▲周邊交通須知。

停車與入場須知
●港區內停車場於當日上午10點起採一次性收費制（小客車每次90元），不提供30分鐘免費優惠。
●停滿後將不再開放進入，並啟用港區周邊觀海路、濱海路三段、沙崙路一段路邊停車（不含紅線區域）。
●漁人碼頭港區外還有計時收費的淡水沙崙段平面停車場供民眾停車。
●散場車輛須從後哨（第二出入口）離場，前哨則為行人專用，並依步行、搭輕軌、搭公車分三路分流疏導。

▲2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動-煙火秀建議觀賞點及管制時段等資訊。（圖／新北市漁業處提供）

▲散場車輛須從後哨（第二出入口）離場，前哨則為行人專用，並依步行、搭輕軌、搭公車分三路分流疏導。

市集2點開始營業
活動當日下午2點起，港區內將設置特色市集、胖卡餐車，販售多樣美食與在地伴手禮，還能逛逛木棧道商店街覓食，晚間接著觀賞煙火。另外，白色情人橋及沙崙海灘心型石滬，可以遠眺夕陽美景，近距離踏浪觀海、欣賞心型石滬，都是拍照與散步的好選擇。

▲2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀,北海岸時尚藝術季走秀。（資料照／新北市漁業處提供）

▲北海岸時尚藝術季走秀。（資料照／新北市漁業處提供）
時尚走秀、微醺之夜DJ秀、民歌演唱會
活動期間還有時尚走秀、微醺之夜DJ秀、民歌演唱會等，10日由知名設計師潘怡良率領團隊，共同策劃「北海岸時尚藝術季」為活動揭幕，展示「煙火」及「友善釣魚」等意象的設計服飾。17日將邀請DJ劉丞、新秀歌手黃炯銘及雙人組合張菡與朱全接力演出輕電音樂。24日則由實力派民歌歌手壓軸演出，為夏夜增添感動。

關鍵字： 新北市旅遊 淡水旅遊 淡水漁人碼頭煙火秀 2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂

【終於逮到機會】法國老公邊清廚房邊用中文跟岳母抱怨：老婆不做家事

