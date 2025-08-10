淡水10分鐘煙火今登場！交管、觀景點懶人包　2點開逛市集

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火。（資料照／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」又要來了！重頭戲10分鐘煙火秀將自今（10日）起，一連3個周日在晚間8點登場，12吋高空煙火搭配不同主題，陪伴大家度過浪漫假日。新北市漁業處提醒，活動當日下午4點至晚間10點，漁人碼頭周邊將實施交通管制，建議民眾搭乘淡海輕軌等大眾運輸前往，以下整理出觀景點、交管、停車資訊，下午2點就可以開逛市集。

▲淡水漁人碼頭煙火秀。（資料照／淡水福容飯店提供）



▲▼煙火秀建議觀賞點。（圖／新北市漁業處提供，下同）

主會場與觀賞煙火地點推薦：

除了主會場漁人碼頭觀海廣場與木棧道，能近距離感受煙火綻放的震撼，周邊還有許多絕佳觀賞點，如：

●環港步道（福容飯店前）

●滬尾休閒園區前油車口木棧道

●淡水第一漁港

●八里觀海長堤賞鳥區

●十三行文化公園與八里北堤沙灘

若選擇自駕至八里，建議停放於十三行博物館停車場或八里公博二停車場，並聽從員警與義交引導停車。

▲2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動管制時段。



交通管制重點整理

●管制時間：8/10、17、24每日下午4點至晚間10點。

●汽、機車限制：禁止進入中正路二段51巷及漁人碼頭前哨（第一出入口）。

●腳踏車禁行區：禁止騎乘與牽行，自行車需停放至沙崙路臨時腳踏車區。

●YouBike暫停營運：包含漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站與輕軌沙崙站。

●港區公車：紅26暫不進入港區，請改至油車口臨時站牌（中正路一段87巷8弄）上下車。

▲周邊交通須知。



停車與入場須知

●港區內停車場於當日上午10點起採一次性收費制（小客車每次90元），不提供30分鐘免費優惠。

●停滿後將不再開放進入，並啟用港區周邊觀海路、濱海路三段、沙崙路一段路邊停車（不含紅線區域）。

●漁人碼頭港區外還有計時收費的淡水沙崙段平面停車場供民眾停車。

●散場車輛須從後哨（第二出入口）離場，前哨則為行人專用，並依步行、搭輕軌、搭公車分三路分流疏導。

市集2點開始營業

活動當日下午2點起，港區內將設置特色市集、胖卡餐車，販售多樣美食與在地伴手禮，還能逛逛木棧道商店街覓食，晚間接著觀賞煙火。另外，白色情人橋及沙崙海灘心型石滬，可以遠眺夕陽美景，近距離踏浪觀海、欣賞心型石滬，都是拍照與散步的好選擇。

▲北海岸時尚藝術季走秀。（資料照／新北市漁業處提供）



時尚走秀、微醺之夜DJ秀、民歌演唱會

活動期間還有時尚走秀、微醺之夜DJ秀、民歌演唱會等，10日由知名設計師潘怡良率領團隊，共同策劃「北海岸時尚藝術季」為活動揭幕，展示「煙火」及「友善釣魚」等意象的設計服飾。17日將邀請DJ劉丞、新秀歌手黃炯銘及雙人組合張菡與朱全接力演出輕電音樂。24日則由實力派民歌歌手壓軸演出，為夏夜增添感動。