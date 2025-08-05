全台3條藍皮列車路線　搭北市唯一地面火車、解憂號看秘境山海

▲國家鐵道博物館第一階段開放，並有周末假日限定的藍皮火車可以搭乘。（圖／文化部）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著國家鐵道博物館正式對外開放第一階段園區與展覽空間，讓民眾又多一處能體驗搭乘藍皮火車的樂趣。本篇整理出全台3條「藍皮火車路線」，不管是乘坐北市唯一地面火車，或坐在解憂號中沿著南迴鐵道路線探訪秘境車站與山海，都是今年不可錯過的國旅體驗。

▲國家鐵道博物館修復6處古蹟建築，還有許多精彩展覽。（圖／文化部）

台北 國家鐵道博物館

位於台北的「國家鐵道博物館」歷經近9年的古蹟修復及整備，已於7月31日正式對外開放第一階段園區與展覽空間，包括修復6處古蹟建築，並規劃8個精彩展覽，有常設展、特展、現地展及親子空間；在周末及國定假日更能搭上藍皮火車來場「動態乘車體驗」，也是台北市唯一「地面火車」，實踐「活的鐵道博物館」理念。

▲開放旅客體驗搭乘的藍皮柴油客車，目前行駛路線約650公尺。（圖／記者林育綾攝）

這列藍皮火車屬於藍皮柴油客車，以修復完成的DR2203號及DR2303號柴油客車輪流上線運轉，單趟行駛距離為650公尺，體驗搭上復古列車穿梭於古蹟建築和欣賞周邊景觀的樂趣。

搭乘時間為每周六、日以及國定假日上午10點至下午4點提供10個班次，每列車有50個座位，全票150元、優待票75元，民眾可依照購買車票的起程地點，分別前往位在組立工場東邊廣場的「鐵博東站」，或是在柴電工場南邊廣場的「鐵博西站」。

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▲台南版的藍皮列車「勝利號」。（圖／台南市政府提供）

台南 藍皮列車「勝利號」

新營鐵道文化園區所在的新營糖廠為台糖公司三大總廠之一，因組織層級較高，鐵路軌道多而密、車輛調度靈活，在台糖公司五分仔車客運興盛時期為主要的運輸重鎮，現在則變成對外免費開放的鐵道文化園區。

▲▼新營鐵道文化園區的「勝利號」。（圖／記者蔡玟君攝）

其中最吸睛的就是藍白外觀的「勝利號」，是目前台糖唯一可以自立運轉的汽油車，現在開放民眾付費搭乘「新營車站－中興車站」區間，或「中興－火燒站」間（依車輛調度），旅客可以實際坐進勝利號Tiffany藍的車廂內，在緩慢的車速中欣賞這條舊鐵道沿途玉米田、台糖舊建築、城鎮樣貌。

▲新營鐵道文化園區中興車站。（圖／記者蔡玟君攝）

勝利號目前固定在周末、例假日行駛，每趟次來回約20至30分鐘，全票80元、半票40元。抵達中興車站後，旅客也可以走到車站賣店買冰、伴手禮，或走上天橋捕捉勝利號行駛的列車風景。

▲藍皮解憂號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲搭上藍皮解憂號探訪秘境小站。（圖／記者彭懷玉攝）

屏東 藍皮解憂號

屏東的藍皮解憂號，是有著50年歷史的「藍皮普快車」，也是全台唯一沒有冷氣空調、可以手動打開窗戶和廂門的普快車。打開窗戶吹著自然風，眺望遼闊海景與蓊鬱山景，讓人感到心曠神怡，所以又被稱為「藍皮解憂號」。

藍皮解憂號一度退役，經過台鐵修復、雄獅旅遊承接，華麗轉身變成南台灣最療癒的觀光列車，目前規劃有二日、三日南迴鐵道行程，帶著旅人行駛過一座又一座秘境小站，挖掘更深度的台灣山海風光。

此外，雄獅旅遊也將舊台鐵南迴鐵路員工閒置宿舍打造成提供觀光資訊、旅客休息的「藍皮意象館」，讓旅客一到訪就能感受列車的完整意象，並設有Q版解憂月台、地景藝術。