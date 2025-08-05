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9月這3天國軍、台電員工93折　饗食天堂、果然匯向救災英雄致敬

▲饗食天堂高雄2家門市9月限定　松葉蟹吃到飽千元有找。（圖／饗賓提供）

▲饗食天堂9月2日至9月4日，國軍及台電員工用餐享有93折優惠。（圖／饗賓提供）

記者黃士原／台北報導

感謝國軍守護家園的辛勞，以及台電團隊於風災期間不眠不休、全力搶修的奉獻，饗賓集團將於九三軍人節期間，向這些守護台灣的無名英雄致上最高敬意，饗食天堂、果然匯9月2日至9月4日，國軍夥伴及台電員工用餐享有93折優惠。

饗賓集團表示，日前丹娜絲颱風侵襲台灣南部，造成多處地區停電與災損，國軍弟兄姊妹即刻動員投入救災，同時，來自全台各地的台電團隊也緊急集結搶修，盡全力加速復電，讓民眾能儘快恢復正常生活。感謝他們的付出，饗賓集團特別推出專屬優惠，自9月2日至9月4日，凡持軍人身分證或持台電員工識別證，於全台11家「饗食天堂」與5家「果然匯」門市用餐，皆可享有93折優惠。

▲饗賓餐旅「朵頤」南部首店將進駐新光三越台南小北門。（圖／資料照／饗賓提供）

此外，饗賓集團旗下Semi Buffet品牌「朵頤牛排」，只要點用主餐就享有自助吧吃到飽，僅剩的新莊店因場地租約到期，去年8月31日結束營業，業者表示會尋找合適地點重新開幕，今年初傳出將進駐宏匯廣場，但一直未有開幕消息，反而近期被新光三越台南小北門店曝光，南部首店就是開在自家商場，預計8月中旬跟著百貨一同開幕。

▲8月的平日時段，穿著比基尼、泳裝、泳褲或沙灘褲到豐FOOD用餐，即享4人同行1人免費。（圖／典華提供）

另外，台北大直的「豐FOOD」加碼夏日優惠，除了8月的平日時段，穿著比基尼、泳裝、泳褲或沙灘褲，即享4人同行1人免費，8月31日前平日全餐期出示五月天、GD的演唱會票根或應援小物，就可免費吃龍蝦。

關鍵字： 美食雲 軍人節 美食優惠 饗食天堂果然匯

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