《鬼滅之刃》4大主題場景免費拍　3米氣偶、見面會粉絲必衝

▲MITSUI OUTLET PARK林口店打造沈浸式《鬼滅之刃》主題造景。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

迎接《鬼滅之刃．無限城篇》8月8日在台上映，MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南三大據點聯手打造全台規模最大《鬼滅之刃》主題造景，10位主角人形立牌、3米人物氣偶，從即日起至9月28日免費拍，邀粉絲展開今夏最熱血打卡之旅。

▲▼MITSUI OUTLET PARK林口《鬼滅之刃》造景，有五柱燈庭‧心技映照之院；岩柱的力之試煉。（圖／業者提供）





三展區重現多個沉浸式訓練場景，林口店打造「風蛇修練場」、「岩柱的力之試煉」等互動體驗裝置，Ⅱ館東側廣場有高達3公尺的「蛇柱」超萌氣偶；台中港店則於南四口展出「全集中訓練」場景與「胡蝶忍的蝶屋」、「上弦挑戰」等陳設；台南店同樣結合霞柱、戀柱專屬訓練場，還有「炭治郎」Q版氣偶，一秒掉進動畫世界。

▲MITSUI OUTLET PARK台中港店全集中訓練。（圖／業者提供）



此外，全台三店同步推出「打卡集章任務」，完成指定任務即可獲得專屬海報，還有四款限量主題贈品可以收藏。炭治郎與禰豆子也將現身三地接力舉辦人偶見面會，與粉絲面對面互動。

▲MITSUI OUTLET PARK台中港店3公尺高水柱氣偶。（圖／業者提供）

不僅如此，台中港店將於8月23日至24日舉辦「2025濱海搖滾音樂祭」，今年入圍金曲獎最佳樂團、年度單曲2項大獎的美秀集團、icyball冰球樂團、芒果醬 Mango Jump、溫室雜草、公館青少年、粗大Band等接力登場，在沁涼海風吹拂下，感受夏日音樂盛典。

▲▼即日起至31日鬼滅之任無限城篇完成指定集章任務，即贈紀念海報一份；即日起至17日至宏匯廣場兩座電影背板打卡，即可參加鬼滅之刃電影票抽獎。（圖／業者提供）



除了三井Outlet之外，新莊宏匯廣場也於今夏推出新北首場《鬼滅之刃 無限城篇》主題活動，即日起至8月17日於全館設置集章打卡區與人偶見面會，邀請動漫迷穿越次元，走入鬼殺隊的試煉旅程。其中，8月17日限定登場的「炭治郎人偶見面會」是粉絲必朝聖活動。

▲▼京都抹茶百年老店「TSUJIRI 辻利茶舖」也將在宏匯日本展登場；「藤八郎」有招牌醬油烤團子、造型和菓子。（圖／業者提供）





活動期間，宏匯廣場11樓同步舉辦「宏匯日本展」，集結20家日系人氣美食與職人雜貨，從京都抹茶百年名店「辻利茶舖」、御握丸、惠川海產到和牛炸肉餅、燒烤串物等，讓民眾免出國也能一秒置身日本街頭。消費滿888元還能抽千元購物金，拍照打卡再抽《鬼滅之刃 無限城篇》電影票。