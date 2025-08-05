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台中海洋館8/21試營運！票價8折「最低200元起」　入館需預約

▲台中海洋館。（圖／業者提供）

▲台中海洋館將在8月21日起對外試營運。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

備受關注的台中海洋館將在8月21日起對外試營運，門票預購將在8月8日上午8點8分正式開賣，至9月25日前，門票全面打8折，成人票400元、學生票320元、敬老票200元，民眾需進行線上預約才能入館，以維護參觀品質。

試營運期間，台中海洋館將推出全面線上預約制，每日提供7個時段供民眾進行預約，以提供最佳參觀品質。為了回饋早鳥入館之民眾，台中海洋館推出全票種試營運8折，以及館內的咖啡飲品吧、景觀咖啡廳相同飲品第2杯半價優惠。

▲台中海洋館。（圖／業者提供）

▲試營運8月21日至9月25日期間，成人票400元；6歲以上學童、持有效學生證者學生票320元。（圖／業者提供）

試營運8月21日至9月25日期間，成人票400元；6歲以上學童、持有效學生證者學生票320元；65歲以上民眾200元；20人以上同一機關團體360元，業者指出，試營運將持續至9月25日，在此之後將恢復原價，即成人票500元；6歲以上學童、持有效學生證者學生票400元；65歲以上民眾250元；20人以上同一機關團體450元。

▲台中海洋館票價。（表／記者彭懷玉製）

▲台中海洋館票價對照。（表／記者彭懷玉製）

對於門票價位過高的問題，台中海洋館回應，「每一個館所都有其特色，運營方式也不盡相同；其建置條件與時空背景也無法相提並論。台中海洋館在展示內容上規劃出更多元且新穎的構思，如全國首創的室內開放式企鵝缸、室內潮汐池等，有別於傳統的展示內容與效果。」在試營運期間，營業時間為10:00至18:00，每周二公休，最後入場時間為17:00。

▲台中海洋館。（圖／業者提供）

▲台中海洋館皆圍繞著「從台中河川流向世界之海」的概念打造。（圖／業者提供）

台中海洋生態館位於梧棲漁港旁，是中部首座水族館，外型如同一顆巨岩，藉此象徵台中港是大甲溪流域沖刷下來的第一塊基石，台中海洋館乘載著從山到海千變萬化的水文生態，停泊於台中港灣內。

從建築外貌、展區規劃、LOGO設計，台中海洋館皆圍繞著「從台中河川流向世界之海」的概念。藉由別出心裁的空間設計與多元展示效果，台中海洋館帶領民眾「化身為魚」，跟著水的流動漫步在台中河川的高低起伏，順著洋流悠游於海洋千變萬化的不同面貌，再投入黑潮之海豐沛生命力的懷抱裡。

關鍵字： 台中旅遊 台中海洋館 梧棲旅遊 台中海洋生態館

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