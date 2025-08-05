一手私藏「紅柚系列」新上市　蜜桃紅柚果茶人氣回歸

▲一手私藏世界紅茶推出夏季最新「紅柚三重奏」系列 。（圖／一手私藏世界紅茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

紅茶手搖飲專賣店「一手私藏世界紅茶」推出夏季最新「紅柚三重奏」系列，選用經典紅葡萄柚做為基底製成2款全新飲品，以及人氣回歸的柚夕蜜桃紅柚果茶，即日起於全門市上市。

▲「柚woo炭焙紅柚烏龍」、「柚麗茉莉花柚綠」為此次新品。

一手私藏世界紅茶全門市即日起推出「紅柚系列」，以微酸微甜的紅柚搭配3種不同茶底，包括結合炭焙烏龍的「柚woo炭焙紅柚烏龍」，是款具備濃郁茶感的果茶；「柚麗茉莉花柚綠」則選用玉露綠茶與茉莉花香低溫萃取，搭配紅柚，口感清新不膩；「柚夕蜜桃紅柚果茶」人氣再回歸，是夏卡爾紅茶佐以飽滿紅柚果肉，售價皆為70元。

▲五桐號推出全新「抹茶系列」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，五桐號全門市8月7日起也將推出全新「抹茶系列」，嚴選來自京都宇治的抹茶粉末搭配清涼冰沙、綿密奶霜及多層次配料，一共有4款新飲品選擇。

▲冰沙系列有抹茶冰沙、桂花冰沙選擇。

▲奶霜推出2款選擇。

「紅豆粉粿抹茶冰」選用抹茶冰沙搭配綿密紅豆、Q彈黑糖粉粿，口感層層堆疊，每一口就像在吃紅豆粉粿冰棒，大杯售價89元；「抹茶奶霜桂花冰」先在底層放入滑順綠茶凍，再加入桂花、椰子打成清涼冰沙後，最後淋上厚厚一層抹茶奶霜，大杯售價79元。

奶霜控則必點「生椰抹茶奶霜（售價79元）」、「茉莉抹茶奶霜（售價60元）」，分別選用泰國椰子水品牌IF的香水椰子水、茉莉綠茶做為基底，再搭配香濃抹茶奶霜，層層堆疊出夏日限定滋味；同步推出加價25元即可升級抹茶奶霜。