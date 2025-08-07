ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北海道「賞楓+3大蟹吃到飽」免3萬　玩韓國5天1.3萬有找

▲▼可樂旅遊推出App優惠 。（圖／業者提供）

▲今年跟團到北海道賞楓免3萬 。（圖／可樂旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

可樂旅遊宣布，將從8月11日早上9點起祭出「App限定獨享」優惠，精選超過50支國外團體行程，下殺最低54折起，到北海道賞楓、三大蟹吃到飽免3萬，9月也預估再推出另一波App獨享優惠。

▲▼可樂旅遊推出App優惠 。（圖／業者提供）

▲現在到韓國看猛男秀正夯。

可樂旅遊於上半年推出App限定優惠大受好評，此次再推出系列行程特惠。話題行程包括「首爾猛男秀、樂天雙主題5日」含VIP猛男秀門票、樂天世界及水族館門票，特價1萬2900元起；北海道賞楓行程則主打「秋楓祕境與安藤忠雄建築5日」，每人2萬4888元起含三大蟹吃到飽；東南亞則有入住黃金棕櫚水上渡假村的馬新雙國5日遊，售價2萬7900元起。

▲▼可樂旅遊推出App優惠 。（圖／業者提供）

▲一次玩轉歐洲三國家也有優惠。

長線則涵蓋土耳其、中亞、歐洲等熱門地區，包括「土耳其10日」4萬2900元起、「德奧捷三城巡禮8日」5萬3900元起、中亞三國絲路之旅App下單現省萬元起。另有台中出發的「環球影城＋有馬溫泉5日」2萬7888元起、高雄出發「泰國曼谷芭達雅全明星夜遊5日」每人2萬888元起。

▲▼由布院之森。（圖／KKday提供）

▲九州特色鐵道列車之一的由布院之森。（圖／KKday提供，下同）

旅遊電商平台KKday即日起至8月31日也推出「日本鐵道限時優惠」，主打九州觀光列車、新幹線、成田特快等熱門車次，不僅預訂免手續費，指定列車如由布院之森、阿蘇男孩號、雙星4047等還可免費選擇景觀座位，且開放出發前90天預訂。

▲▼雙星4047。（圖／KKday提供）

▲觀光列車「雙星4047」。

除鐵道票券，KKday同步推出多條日本一日遊專屬團，安排專車接送串聯熱門景點，適合自由行旅客輕鬆探索深度行程。九州路線如「熊本阿蘇一日遊」、「大分由布院動物園行程」每人1340元起；關東推薦「富士山一日遊」串聯河口湖、忍野八海等經典打卡點，僅1320元起；關西則主打「天橋立、伊根灣」與「丹後觀光列車體驗」，最低1700元起。

此外，KKday8月會員日活動也從即日起登場，部分商品限時快閃8折，涵蓋按摩、一日遊、交通票券等，8月10日當天還有限量大阪來回機票8888元搶購，以及美食、戶外體驗等買一送一優惠。

關鍵字： 可樂旅遊 KKday 優惠快訊 日本旅遊 韓國旅遊 歐洲旅遊 亞洲旅遊 九州旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

推薦閱讀

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

SUKIYA高雄站前店今開幕

SUKIYA高雄站前店今開幕

盤點全台21處火車主題景點！

盤點全台21處火車主題景點！

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

7-11咖啡飲品滿額送韓國「RiCO杯緣子」

7-11咖啡飲品滿額送韓國「RiCO杯緣子」

3天帶爸免費玩六福村　馬拉灣買1送1

3天帶爸免費玩六福村　馬拉灣買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

台中火車站爆汁臭豆腐評論超過2千則

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

手搖飲最新限時優惠懶人包

三重必吃5大滷肉飯之一！

父親節優惠限時開跑

馬辣升級「6米長浮誇酒水牆」暢飲！

林口Buffet 5盎司現煎牛排無限享用　

中山站「弧形清水模觀景平台」亮相

直擊／6萬人搶看「大稻埕首場煙火」

熱門行程

最新新聞更多

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

SUKIYA高雄站前店今開幕

盤點全台21處火車主題景點！

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366