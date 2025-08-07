北海道「賞楓+3大蟹吃到飽」免3萬　玩韓國5天1.3萬有找

▲今年跟團到北海道賞楓免3萬 。（圖／可樂旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

可樂旅遊宣布，將從8月11日早上9點起祭出「App限定獨享」優惠，精選超過50支國外團體行程，下殺最低54折起，到北海道賞楓、三大蟹吃到飽免3萬，9月也預估再推出另一波App獨享優惠。

▲現在到韓國看猛男秀正夯。

可樂旅遊於上半年推出App限定優惠大受好評，此次再推出系列行程特惠。話題行程包括「首爾猛男秀、樂天雙主題5日」含VIP猛男秀門票、樂天世界及水族館門票，特價1萬2900元起；北海道賞楓行程則主打「秋楓祕境與安藤忠雄建築5日」，每人2萬4888元起含三大蟹吃到飽；東南亞則有入住黃金棕櫚水上渡假村的馬新雙國5日遊，售價2萬7900元起。

▲一次玩轉歐洲三國家也有優惠。

長線則涵蓋土耳其、中亞、歐洲等熱門地區，包括「土耳其10日」4萬2900元起、「德奧捷三城巡禮8日」5萬3900元起、中亞三國絲路之旅App下單現省萬元起。另有台中出發的「環球影城＋有馬溫泉5日」2萬7888元起、高雄出發「泰國曼谷芭達雅全明星夜遊5日」每人2萬888元起。

▲九州特色鐵道列車之一的由布院之森。（圖／KKday提供，下同）

旅遊電商平台KKday即日起至8月31日也推出「日本鐵道限時優惠」，主打九州觀光列車、新幹線、成田特快等熱門車次，不僅預訂免手續費，指定列車如由布院之森、阿蘇男孩號、雙星4047等還可免費選擇景觀座位，且開放出發前90天預訂。

▲觀光列車「雙星4047」。

除鐵道票券，KKday同步推出多條日本一日遊專屬團，安排專車接送串聯熱門景點，適合自由行旅客輕鬆探索深度行程。九州路線如「熊本阿蘇一日遊」、「大分由布院動物園行程」每人1340元起；關東推薦「富士山一日遊」串聯河口湖、忍野八海等經典打卡點，僅1320元起；關西則主打「天橋立、伊根灣」與「丹後觀光列車體驗」，最低1700元起。

此外，KKday8月會員日活動也從即日起登場，部分商品限時快閃8折，涵蓋按摩、一日遊、交通票券等，8月10日當天還有限量大阪來回機票8888元搶購，以及美食、戶外體驗等買一送一優惠。