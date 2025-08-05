王品集團父親節優惠！牛排館送法式焗龍蝦　青花驕聯名餐88折

▲王品牛排「法式焗龍蝦」。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

向辛苦的爸爸們表達謝意，王品集團旗下品牌紛紛推出父親節優惠，王品牛排送法式焗龍蝦，藝奇日本料理招待牡蠣雙味佐鮭魚卵，帶老爸前往青花驕消費故宮聯名四人套餐直接88折，以下整理各家活動內容。

王品牛排

在充滿感恩的父親節，王品牛排以「謝」之名，獻給生命裡每一位值得感謝的人，8月29日前的平日到餐廳消費2份套餐，名字裡有「王」、「品」、「謝」、「禮」任一字的同音，就送價值千元的「法式焗龍蝦」。

▲藝奇日本料理8月底前款待符合父親身分的饕客，只送不賣的「牡蠣雙味佐鮭魚卵」1份。（圖／王品提供）

藝奇日本料理

8月底前款待符合父親身分的饕客，只送不賣的「牡蠣雙味佐鮭魚卵」1份，將帶殼牡蠣以百里香與蒜香慢火浸煮，搭配鮭魚卵佐手工特製牡蠣醬，可品嚐到鮮香濃郁與鹹潤的雙重風味。

▲8月底前2人同行消費兩客套餐，阪前鐵板燒送1份「茶燻廣島蠔」。（圖／王品提供）

阪前鐵板燒

8月1日至8月31日內用消費套餐，可用499元加購市價980元的「極上帝王蟹腳」1份。平日限定加碼，2人同行消費兩客套餐，再送1份「茶燻廣島蠔」。

▲和牛涮為爸爸推出專屬優惠，領取Line優惠券點頂級和牛套餐，可享88折優惠。（圖／王品提供）

和牛涮

即日起至8/31成為品牌Line好友並領取優惠券，到店點頂級和牛套餐，立即可享88折優惠，加價49元升級「關西壽喜燒」。

▲青花驕故宮聯名4人套餐父親節推出88折優惠專案。（圖／王品提供）

青花驕

再度聯手國立故宮博物院，即日起到9/30推出聯名四人套餐，包含紹興酒香和牛三拼、驕公鼎肩小排牛肉麵、還有宮廷甜點冰心琥珀綠豆糕聯名餐點。為迎接父親節到來，品牌加碼限時優惠，8/1~8/10帶爸爸來青花驕消費聯名四人套餐即可享88折。

▲向辣推出內用點798元以上套餐現打88折。（圖／王品提供）

向辣

8/31前到品牌內用點798元以上套餐，即可現打88折。

▲尬鍋內用炒雞火鍋指定單人套餐，跟爸爸一起合照打卡社群，享88折好康。（圖／王品提供）

尬鍋

8/10前內用炒雞火鍋指定單人套餐（任選爆炒雞湯、主餐任選雪花牛或梅花豬），跟爸爸一起「爸氣」合照打卡社群後告知服務人員，可享88折。

▲祖孫三代到聚開涮，同穿運動服、點指定套餐能獲得5折優惠。（圖／王品提供）

聚

8/31前帶爸爸到「聚」開涮，同桌每人穿運動服拍照打卡，點用西班牙向日葵豬、極上和牛鞍下、雙海老盛合套餐現打88折。祖孫三代穿運動服進店用餐，爺爺享指定套餐5折優惠。

▲享鴨邀請顧客在扇面寫下對父親愛的告白，打卡分享就送壺裝飲料。（圖／王品提供）

享鴨

8/8-8/10品牌推出愛的藏頭詩活動，每桌將準備一面扇子與毛筆，邀請顧客在扇面寫下對父親愛的告白，並於社群打卡分享，即能任選碳燻烏梅汁、白桃紅茶、嫣紅蘋果醋其中1壺。活動期間到店用餐，點多人套餐再加碼贈菜券，可以獲得翡翠魚卵炊蛋、黃燜雞野蔬煲、香煎午仔魚等贈菜。

▲帶爸爸來店用餐再贈莆田經典菜色招待券，有金絲麥片蝦、莆田荔枝肉、酥炒芋心任選一。（圖／王品提供）

莆田

8/8-8/10來店用餐送莆田經典菜色招待券，可於9/30前到店兌換招牌菜三選一，包含金絲麥片蝦、莆田荔枝肉、酥炒芋心任選擇一。

▲丰禾準備氣球布置及向父親告白卡片，完成活動指定條件，送豬腳麵線1份。（圖／王品提供）

丰禾

慶祝父親節，8/4-8/10帶爸爸到店用餐，入店桌面會有氣球布置及向父親告白卡片，與氣球布置合影上傳分享貼文，現場送豬腳麵線1份，為爸爸添福添壽。10/31前再邀請好友到合影貼文底下留言，來店用餐即送酒香四杯雞1份。

▲豪享自助餐廳同樣於8月8日至10日推出父親節限定賓果遊戲。（圖／高雄萬豪酒店提供）

另外，京享蔬食百匯餐廳於8月8日至10日推出「就素愛爸爸」活動，凡身分證號碼含有兩個8的爸爸，可享整桌餐費88折，優惠上限6人（含6至11歲兒童）。豪享自助餐廳同樣於8月8日至10日推出父親節限定賓果遊戲，入場爸爸可獲賓果卡1張，隨機填入25個1至50的號碼，每日午、晚餐現場各搖出10個號碼，中獎者可兌換餐飲折扣或贈品，最高享5折優惠（服務費另計），每張賓果卡優惠上限6人。

▲身分證同桌累計對中3個以上數字「8」，吃「悅．市集」全桌68折。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

而台北新板希爾頓酒店館內「悅．市集」全日自助餐廳，8月期間2人以上同行用餐，出示身分證同桌累計對中3個以上數字「8」，整桌最高可享68折優惠，每位餐費最低842元起，品嚐多道異國料理如招牌現切爐烤牛排、主題限定加勒比海風味烤雞腿，及主廚推薦威靈頓牛排等。