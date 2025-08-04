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小籠包6顆特價10元　漢來上海湯包台北店明天開幕祭優惠

▲漢來上海湯包。（圖／記者黃士原攝）

▲漢來上海湯包台北Dream Plaza明天正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

漢來美食餐飲集團旗下中式餐飲品牌「漢來上海湯包」，終於在台北市展店，進駐新開幕的「DREAM PLAZA」，經過多日試營運後，明天正式開幕，當天也祭出優惠活動，「招牌小籠湯包」每籠僅需10元（原價130元），中午與晚餐各限量30籠。

漢來上海湯包自1995年創立於高雄漢來大飯店，已於高雄、台南、台中、桃園、新竹等地設有多家分店，明天正式開幕的台北Dream Plaza店，則是台北首店，坪數近90坪，設有92席內用座位。

▲漢來上海湯包。（圖／記者黃士原攝）

▲炸排骨與蛋炒飯。（圖／記者黃士原攝）

漢來上海湯包以18摺手工廚藝打造的招牌小籠湯包為核心，師傅將一顆顆約6公克的麵糰手擀至薄可透光，餡料則使用溫體豬前腿肉和梅花豬肉。另一道招牌則是上海生煎湯包，使用燙麵揉出有嚼勁的麵皮，餡料中更加入蔥花增加香氣，煎至金黃後灑上蔥花跟黑芝麻。

▲漢來上海湯包。（圖／記者黃士原攝）

▲口水雞。（圖／記者黃士原攝）

▲漢來上海湯包。（圖／記者黃士原攝）

▲紅油抄手。（圖／記者黃士原攝）

除了湯包，餐廳也提供融合川、滬經典點心與精緻中式小炒，包括口水雞、蔥油乾拌麵、炸排骨與蛋炒飯等人氣料理。排骨炒飯選用厚切豬排炸至外酥內嫩，鹹香多汁的滋味，是許多老饕每次來訪必點的招牌。

漢來上海湯包台北Dream Plaza店經過多日試營運，明天正式開幕，同時也祭出限時限量優惠活動，招牌小籠湯包每籠只要10元（6顆原價130元），中午與晚餐各限量30籠。

▲丸亀製麵「湯烏龍麵」。（圖／丸亀製麵提供）

另外，丸亀製麵8月31日前推出「天丼送湯」活動，凡點購天丼，即免費贈送海帶芽湯一碗（可續）。同時歡慶父親節，8月8日當天加碼優惠，凡親子一同來店內用餐並點購一碗天丼，即加贈中碗湯烏龍麵（價值74元），每人限換購乙次，優惠數量有限、送完為止。

關鍵字： 美食雲 漢來美食 美食優惠 漢來上海湯包

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