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日出茶太推「茶太娃娃盲盒」限量2萬個　中隱藏款免費喝飲料1年

▲▼日出茶太歡慶20周年推出限量「20周年限量茶太娃娃盲盒套組」 。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太限量茶太娃娃盲盒內含白金限量版 。（圖／日出茶太提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶20周年，手搖飲品牌「日出茶太」推出限量「20周年茶太娃娃盲盒套組」，一共有11款茶太娃娃角色等搜集，全台限量2萬隻，且抽中僅有20個的白金限量版還可免費喝茶太1年，套組除有盲盒娃娃1個外，還可喝到指定明星飲品1杯、透明一杯袋1個，8月6日起於全門市開賣，售完為止。

▲▼日出茶太歡慶20周年推出限量「20周年限量茶太娃娃盲盒套組」 。（圖／日出茶太提供）

▲20周年限量茶太娃娃盲盒套組售價199元 。

日出茶太全門市限量販售「20周年茶太娃娃盲盒套組」，內含500ml指定明星飲品1杯、茶太娃娃盲盒1個與透明一杯袋1個，售價199元，每個盲盒內皆隨機附贈茶太娃娃角色吊飾，全台限量2萬隻，抽中隱藏款「白金限量版」還可獲得「Chatime免費喝一年」的超值大獎，全台限量20個，8月6日起正式上市。

活動期間凡購買飲品單筆消費滿249元加碼送「20周年限定帆布袋」1個；9月30日前憑茶太娃娃吊飾回店購買飲品還可享「第2杯半價」優惠。

▲▼日出茶太歡慶20周年推出限量「20周年限量茶太娃娃盲盒套組」 。（圖／日出茶太提供）

▲日出茶太茶太娃娃盲盒一共有11款角色 。

日出茶太限量「茶太娃娃盲盒」一共有11款角色，結合世界各地文化靈感、人氣飲品及品牌形象，其中台灣代表BooBoo揹著包子、抱著黑糖珍奶，療癒可愛；澳洲的Koa則是抱著珍奶打盹的無尾熊角色；加拿大的Beavo是認真築壩的河狸；印尼的Nusa帶來南洋珍奶氣息；菲律賓的Mani活力滿滿；最特別的白金限定角色Lumi則擁有珍珠光澤般的低調魅力。

▲▼清心福全聯名當紅圖文IP「變種吉娃娃」。（圖／清心福全提供）

▲清心福全跨界聯名當紅圖文IP「變種吉娃娃」。（圖／清心福全提供，下同）

清心福全8月起則找來當紅圖文IP「變種吉娃娃」合作，首波推出9款聯名紙杯，每一款都看得到厭世吉娃娃模樣，搭配各種像是「暑假睡到自然醒」、「早上補眠」、「熬夜充電」等生活玩笑梗，還有「吉食行樂」、「樂吉生杯」等趣味諧音梗，透過特有厭世萌感增添生活幽默趣味，即日起凡於門市購買飲品即可獲得。

▲▼清心福全聯名當紅圖文IP「變種吉娃娃」。（圖／清心福全提供）

▲清心福全台南限定「周年紀念小燈箱」8月8日起於全台門市開賣。

另為歡慶38周年，清心福全台南限定「周年紀念小燈箱」也宣布全台開賣，採圓形設計搭配清心福全經典墨綠底色，並印上經典的品牌視覺，十分可愛，且小燈箱側邊附有磁鐵，可輕鬆吸附在冰箱、辦公桌邊或鐵櫃上，8月8日上午11時起凡於門市單筆消費滿150元即可以85元加購1個，滿300元則直接送1個，以此類推，數量有限、送完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 日出茶太 清心福全

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