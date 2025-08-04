台南新百貨官方搶先公布14家餐飲品牌　全台首家魁力屋拉麵進駐

▲魁力屋拉麵。（圖／取自新光三越台南小北門店臉書）

記者黃士原／台北報導

新光三越在台南第3間分店「小北門店」雖然還沒公布開幕時間，但傳出將於8月15日試營運，而官方臉書也陸續公布17個進駐品牌，其中餐飲就占了14個，包括首度登台的魁力屋拉麵、台南首家朵頤牛排、本村韓式炸雞，以及碳佐麻里集團全新品牌─湘碰杯・湘菜餐酒。

▲饗賓餐旅「朵頤」南部首店將進駐新光三越台南小北門。（圖／資料照／饗賓提供）

新光三越台南小北門店自6月底陸續公布進駐品牌，目前已有17個曝光，其中餐飲就占了14個，分別是CAFE IN、PRESERVE、本村韓式炸雞、朵頤牛排、SPORTS NATION、GIDDY、真珠台灣佳味、湘碰杯・湘菜餐酒、Venchi、MOO、一〇八抹茶茶廊、總裁牛肉麵、魁力屋拉麵、山牛將。

▲本村炸雞雞腿（經典洋釀口味）。（圖／記者黃士原攝）

朵頤餐廳是饗賓集團旗下Semi Buffet品牌，只要點用主餐就享有自助吧吃到飽，包含有季節沙拉、開胃涼菜、熱配菜、經典炸物、主廚主食、經典湯品與甜點飲品等類別。發源自韓國釜山、有紐約最好吃炸雞稱號的本村炸雞，以手工刷醬的方式，均勻地將醬汁刷在炸雞上，既能保有酥脆口感，又能品嚐到濃郁的風味。

▲PRESERVE-完美大早餐。（圖／遠東SOGO提供）

PRESERVE由MiaCucina在2023年推出的蔬食新品牌，不使用任何添加物，講究顧客健康吃的質與量，研發出鷹嘴豆丸、手工義大利麵條、沙拉佐醬、漢堡的麵包以及西式點心等餐點。SPORTS NATION是金色三麥旗下運動主題餐廳，擁有全球首座的數位互動自助取酒牆，同時提供多款金色三麥經典菜色。

▲山牛將主打日式燒肉丼飯。（圖／取自新光三越台南小北門店臉書）

來自日本京都知名連鎖拉麵品牌的魁力屋，台灣首店就落腳在台南新光三越小北門店，主打特製熟成醬油來做拉麵，招牌口味有背脂醬油九條蔥拉麵、熟成醬油雞湯拉麵、豚骨醬油拉麵、雞白湯醬油拉麵。山牛將為一家日式燒肉丼飯專門店，以「肉舖型態」的店舖風格展示新鮮原塊牛肉，為了鎖住風味，山牛將採用炭香疊烤技法，讓炭香與肉汁融合。

湘碰杯・湘菜餐酒是碳佐麻里集團推出的全新品牌，將湖南菜結合餐酒。GIDDY則是臺虎精釀與台南傳奇酒吧T.C.R.T.聯手打造的現拉雞尾酒酒場，現拉汲飲式調酒來自T.C.R.T.經典配方的再創演繹，同時提供臺虎精釀炸物小食以及潮流周邊。

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新光三越官方公布14個餐飲品牌列表：

●CAFE IN（咖啡館）

●PRESERVE（蔬食餐廳）

●本村韓式炸雞（韓式炸雞）

●朵頤牛排（牛排西餐廳）

●SPORTS NATION（運動餐廳）

●GIDDY（現拉汲飲式調酒）

●真珠台灣佳味（台菜）

●湘碰杯・湘菜餐酒

●Venchi（巧克力品牌 ）

●MOO（日式麵包店）

●一〇八抹茶茶廊（抹茶甜點專門店）

●總裁牛肉麵（牛肉麵）

●魁力屋拉麵（日式拉麵）

●山牛將（日式燒肉丼飯專門店）

▲饗賓集團最新Buffet「URBAN PARADISE」進駐Dream Plaza。（圖／記者黃士原攝）

另外，統一集團新百貨商場「Dream Plaza」已於7月25日開幕，館內眾多品牌中，以全新登場的精品餐酒buffet「URBAN PARADISE」最吸睛，餐廳設計了全新九大餐區，「Ocean Bar」主打各國新鮮海味料理，有握壽司、加州捲、生魚片、松葉蟹腳、紅蟳、花蟹、白蝦等海鮮；「Breeze」提供沙拉、現做手捲及Tapas西班牙下酒菜；「美樂地」這裡主打以佛卡夏餅皮打造的風味PIZZA、法式焗烤及富創意變化的迷你吐司。

▲松葉蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

「VIVA」西班牙文是萬歲的意涵，這區提供火烤與鐵板料理；匯聚街頭記憶與巷弄人情的「快意町」，餐檯料理融合泛亞洲風格的經典熱炒；「香鑲」則吃得到多國風味烤物，「脆焠」網羅多國經典炸物，「Wonderland」為甜點區。「Oasis」提供4款專屬調酒、2款無酒精調飲，以及3款風味迥異、適餐性極高的精釀啤酒。

