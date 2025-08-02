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雲林劍湖山5大優惠！當日壽星100元　暢玩水陸雙樂園

▲▼雲林劍湖山世界。（圖／業者提供）

▲雲林劍湖山世界。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

雲林劍湖山世界即日起推出暑期超值8月度假方案，「水陸一票暢玩」活動限時至8月底，且當日壽星享有門票100元優惠；為慶祝父親節，8月7日至10日凡於現場購買一張599元優惠票，即可帶爸爸免費入園，憑著優惠，旅客能盡情體驗水陸雙樂園。

▲▼劍湖山世界玩水設施。（圖／業者提供）

▲憑票可玩水陸雙樂園。

為了讓旅客輕鬆省荷包，劍湖山世界8月再加碼五大超值優惠，包括16至22歲青年使用青春動滋券享599元門票買一送一；當日壽星入園，門票僅需100元；原住民與新住民雙人同行每人399元，若是出示活動截圖即享門票買二送一，以及雙人入住五星級渡假飯店每晚只要2599元起。另為迎接父親節，8月7日至10日凡於現場購買乙張599元優惠票，即可帶爸爸免費入園，一同創造美好親子回憶。

劍湖山渡假大飯店同步推出父親節限定饗宴。蔚藍西餐廳加價599元即享波士頓龍蝦一尾，即日起至10日單筆消費滿5000元再送平日午餐券；禪園中餐廳祭出經典10人桌菜每桌8,800元加贈飲料2瓶；中庭酒吧消費滿500元即贈切片蛋糕，預訂整模蛋糕更享8折優惠。

▲為慶祝開園46周年，六福村今年推出超狂生日回饋，8月1日到8月10日連續10天，8月10日壽星憑證件，即可免費暢玩主題遊樂園。（圖／六福村提供）

▲六福村今年推出生日回饋。（圖／業者提供）

而為了慶祝開園46周年，六福村今年推出超狂生日回饋，即日起到8月10日連續10天，8月10日壽星憑證件，即可免費暢玩主題遊樂園。

即便不是8月10日生日，只要你的身分證號、出生年月或戶籍地址裡，有「8、1、0」其中任何一碼，就能以599元（原價1400元）暢玩主題樂園，六福水樂園也只要450元（原價799元）不妨趁最划算的暑假暢遊六福村。

關鍵字： 雲林旅遊 劍湖山 優惠快訊

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