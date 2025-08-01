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桃園「不插電樂園」回歸！更名野趣森林　250元玩400項水陸空設施

▲「台灣地景花園」2023年8月熄燈後令大批網友不捨。然而，日前由新團隊進駐，並於上個月中悄悄回歸，更名為「野趣森林」。（圖／翻攝自Facebook／野趣森林）

▲「台灣地景花園」2023年8月熄燈後令大批網友不捨。然而，日前由新團隊進駐，並於上個月中悄悄回歸，更名為「野趣森林」。（圖／翻攝自Facebook／野趣森林

記者彭懷玉／綜合報導

還記得桃園中壢的「台灣地景花園」嗎？曾被譽為「不插電迪士尼」的7公頃親子樂園，2023年8月熄燈後令大批網友不捨。然而，日前由新團隊進駐，並於上個月中悄悄回歸，更名為「野趣森林」，網友發現後直呼「換名字重新開放了！」

▲「台灣地景花園」2023年8月熄燈後令大批網友不捨。然而，日前由新團隊進駐，並於上個月中悄悄回歸，更名為「野趣森林」。（圖／翻攝自Facebook／野趣森林）

▲「野趣森林」佔地7公頃，高空滑索十分刺激。（圖／翻攝自Facebook／野趣森林）

台灣地景花園佔地7公頃，原本只是私人花園，園主基於友善分享，在2018年6月免費開放給民眾參觀，之後門票調為100元，但由於遊客不自愛，戲水池池水被弄髒、環境留下不少垃圾，逼得業者多次暫停營業，熄燈前調整為一人收費200元，卻還是在2023年8月底劃下句點，令許多去過的網友嘆息。

▲「台灣地景花園」2023年8月熄燈後令大批網友不捨。然而，日前由新團隊進駐，並於上個月中悄悄回歸，更名為「野趣森林」。（圖／翻攝自Facebook／野趣森林）

▲▼設施同樣橫跨水、陸、空三大區域；園區導覽圖，點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／野趣森林）

▲野趣森林園區規劃。（圖／翻攝自Facebook／野趣森林）

然而，近日傳出好消息，台灣地景花園現由新的團隊進駐，園區已悄悄更名為「野趣森林」，設施同樣橫跨水、陸、空三大區域，囊括高空滑索、彈跳床、攀爬網、溜滑梯、翹翹板，還有多樣打卡點，原本300多項體驗，更新到逾400項設施。

▲「台灣地景花園」2023年8月熄燈後令大批網友不捨。然而，日前由新團隊進駐，並於上個月中悄悄回歸，更名為「野趣森林」。（圖／翻攝自Facebook／野趣森林）

▲原本300多項體驗，更新到逾400項設施。（圖／翻攝自Facebook／野趣森林）

業者粉專上表示，園區採「一票玩到底」，每人250元，未滿3歲或身高90公分以下孩童免門票，入園後，可以恣意暢玩超過400項無動力遊具與水陸設施，以及戲水池盡情暢遊。

▲「台灣地景花園」2023年8月熄燈後令大批網友不捨。然而，日前由新團隊進駐，並於上個月中悄悄回歸，更名為「野趣森林」。（圖／翻攝自Facebook／野趣森林）

▲「一票玩到底」一人250元，未滿3歲或身高90公分以下孩童免門票；落羽松池。（圖／翻攝自Facebook／野趣森林）

▲「台灣地景花園」2023年8月熄燈後令大批網友不捨。然而，日前由新團隊進駐，並於上個月中悄悄回歸，更名為「野趣森林」。（圖／翻攝自Facebook／野趣森林）

去過的網友表示，「上周有去，很適合帶小孩去玩水，設施很多可以玩很久，建議早上開園就去，大型設施需要排隊，裡面有賣食物飲料，價格不貴，炒麵、碳烤香腸好吃」，甚至有人戲稱為「台灣版的沖繩恐龍樂園」、「換名字重新開放了」。

另有人建議「可以穿薄長袖比較不怕蚊子咬或噴防蚊液」，也有人認為「看完評論 cp 值不高」、「其實只要乾淨蚊子少，有簡單餐點飲料，相信很多人願意去，因為桃園沒有這麼多景點可以挑。」

▲「桃園航空城博物館」將於明（24日）起對外試營運，首場展覽「05警戒區」至8月31日限時開放，必看亮點是F-104G戰鬥機。（圖／桃園市文化局提供）

▲▼「桃園航空城博物館」上月24日啟動試營運，首場展覽「05警戒區」至8 月 31 日限時開放，必看亮點是F-104G戰鬥機。（圖／桃園市文化局提供）

▲「桃園航空城博物館」將於明（24日）起對外試營運，首場展覽「05警戒區」至8月31日限時開放，必看亮點是F-104G戰鬥機。（圖／桃園市文化局提供）

另外，「桃園航空城博物館」上月24日啟動試營運，首場展覽「05警戒區」至8 月 31 日限時開放，必看亮點是F-104G戰鬥機，以及陳列黑貓中隊的歷史文物，軍事迷、航空迷可別錯過。

座落於桃園市大園區的「桃園航空城博物館」，是由「前空軍桃園基地」改建而成，111年啟動「05警戒區」修復後，今夏將以「風起05」為主題，策畫6大展區，搭配多場導覽、體驗與互動活動，讓民眾走進歷史，感受曾經守護台海領空的空軍過往。

關鍵字： 桃園旅遊 中壢區旅遊 台灣地景花園 不插電迪士尼 野趣森林 親子旅遊

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