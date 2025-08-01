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旅遊調查：台人出國搜尋暴增42%「首選日本」　來台菲律賓客增7成

▲▼旅遊調查。（圖／交通部觀光署提供）

▲花東、離島成海外客來台最愛。（圖／交通部觀光署提供）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著暑假旅遊旺季到來，根據Booking.com最新統計指出，台灣在今年夏季無論是入境或出境旅遊搜尋量皆呈雙位數成長。台灣人出國搜尋量成長超過42%，仍以日本為最大宗，東京、大阪、福岡、沖繩等城市穩居前五名，其中沖繩成長1.5倍、札幌也年增逾1.25倍。受惠於匯率與免簽政策影響，東北亞與東南亞國家仍是國人暑期首選。

▲▼旅遊調查。（圖／Booking.com提供）

▲今夏台灣人出境搜尋國家排行榜。（圖／Booking.com提供）

入境方面，外籍旅客搜尋來台也明顯升溫，今年夏天增幅達近 20%。其中香港穩居搜尋冠軍，菲律賓則成為黑馬，成長幅度超過70%。Booking.com分析，菲律賓旅客成長主要受惠於台灣近年推動東南亞政策，包括簡化簽證、擴增航班與旅遊補助，顯示政策效益逐漸顯現。

▲▼旅遊調查。（圖／Booking.com提供）

▲搜尋台灣的海外客市場排行榜。（圖／Booking.com提供）

▲▼旅遊調查。（圖／Booking.com提供）

▲國旅最熱門城市排行。（圖／Booking.com提供）

國內旅遊熱度同樣不減，搜尋排名前五名為台北、高雄、台南、台中與小琉球。其中小琉球年成長近25%，憑藉浮潛體驗與永續旅遊吸引大量年輕族群與親子家庭。而花蓮與台東較去年同期則分別成長約9成與7成，成為深度旅遊與自然療癒的熱門選擇。

為歡慶「宜蘭國際童玩藝術節」30周年，Booking.com 也推出親子專屬優惠，即日起至8月17日止，凡透過平台預訂宜蘭合法旅宿並單筆消費滿新台幣2000元，即可獲贈童玩節門票1張，鼓勵旅客深度探索宜蘭、活絡在地經濟。

關鍵字： 日本旅遊 台灣旅遊 Booking.com

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