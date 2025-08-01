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LADY KELLY新店今天開幕　冰心芒果捲買1送1、焦糖布丁免費送

▲▼LADY KELLY宣布插旗台北信義區。（圖／LADY KELLY提供）

▲LADY KELLY插旗台北信義區祭出冰心芒果捲買1送1開幕優惠。（圖／LADY KELLY提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點品牌「LADY KELLY」宣布插旗台北信義區，今（1）日正式開幕，並祭出一系列開幕優惠包括「冰心芒果捲買1送1」、「滿額送經典焦糖布丁」等，數量有限、送完為止。

LADY KELLY最新門市落腳統一時代百貨B2，設立全新櫃點並帶來各種經典甜點，像是綜合水果鮮奶油蛋糕、黑絲綢巧克力蛋糕、碧玉葡萄塔等通通有，即日起正式開幕。

▲▼LADY KELLY宣布插旗台北信義區。（圖／LADY KELLY提供）

▲會員加碼消費滿額送經典焦糖布丁。

為歡慶新店開幕，LADY KELLY統一時代台北店祭出一系列優惠，今（1）日、明（2）日限時2天可享「冰心芒果捲買1送1」，下午5時開賣，每日限量30組，每人每日限購1組；會員加碼消費滿599元送「經典焦糖布丁」1罐，每日限量50組，送完為止；門市還有限量滿額贈活動，凡單日消費滿1500元即可獲得LADY KELLY專屬訂製品牌蛋糕鏟刀1支。

▲▼「揮別憂鬱byebyeblues生乳捲」台北首店進駐Dream Plaza。（圖／byebyeblues提供）

▲byebyeblues台北首店進駐Dream Plaza。（圖／byebyeblues提供）

另外，台南人氣生乳捲名店「byebyeblues」開出北部首間專賣店，落腳Dream Plaza，不僅吃得到「經典」絲滑醇厚奶霜、「極黑」雙重頂級法芙娜、「相遇」法芙娜巧克力天使、「黑金」義式巧克力抹茶、「鐵觀音」竹炭戚風茶香馥郁以及「冠軍」紐約冠軍聯名等多種口味，更推出4款以天然食材染色的夢幻馬卡龍色系生乳捲。

口味包括「香芋見泥」，嚴選大甲芋頭製成粉紫色蛋糕，內餡融合滑順生乳芋泥，售價580元；「莓好時光」，蛋糕體以仙人掌果實染成粉紅色，搭配以法國奶油與草莓製成的莓果內餡，售價550元；「天使之戀」有著夢幻藍色天然蝶豆花蛋糕體，捲入檸檬、生乳、白巧克力等餡，售價580元；「珍珠奶茶生乳捲」則把台灣經典手搖變身成生乳捲，售價550元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 LADY KELLY byebyeblues 買1送1

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