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「淡水600秒跨河煙火」公布飯店訂房率破7成　住房、餐飲專案速覽

▲淡水福容戶外泳池,東南亞美食節,河岸露臺煙火,海景和式雙人房。（圖／業者提供）

▲「淡水漁人碼頭」夏季煙火施放，對鄰近的淡水福容飯店來說挹注了極高住房率。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

每年「大稻埕」、「淡水漁人碼頭」煙火接力，點亮雙北夜空和民眾雙眼。今年淡水漁人碼頭首場煙火秀將在8月10日綻放，消息一出，離煙火最近的福容飯店指出，訂房率已逾7成，今年同樣有河岸煙火雙人一日遊，2,299元包含河岸露台煙火席、游泳池、三溫暖、健身房等設施使用。

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火,漁人碼頭煙火,2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「淡水漁人碼頭煙火秀」自2020年起舉辦，每年都吸引大批遊客朝聖。（資料照／記者彭懷玉攝）

「淡水漁人碼頭煙火秀」自2020年起舉辦，每年都吸引大批遊客朝聖，今年煙火秀從2場加碼到3場，分別於8月10日、17日、24日連續3個周日晚間8點登場，在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放長達600秒煙火，一次10分鐘看個過癮。

▲淡水福容戶外泳池,東南亞美食節,河岸露臺煙火,海景和式雙人房。（圖／業者提供）

▲「東南亞美食節」自助百匯晚餐三大螃蟹吃到飽，大人每位1,580＋10%，加贈半隻焗烤龍蝦一份。（圖／業者提供）

坐擁地利之便的淡水福容飯店，享煙火景觀第一排，每年住房、餐廳、河岸煙火席都是一推出就秒殺。今（1日）業者公布煙火系列專案，美食部分，「東南亞美食節」自助百匯晚餐三大螃蟹吃到飽，大人每位1,580+10%，加贈半隻焗烤龍蝦一份；阿基師觀海茶樓正舉辦「盛夏食光。好味加點」活動，凡內用點主廚推薦品項，贈送招牌港點，今年同樣有憑「阿基師觀海茶樓」當日消費發票，能在2樓專屬平台欣賞煙火的優惠專案。

▲淡水福容戶外泳池,東南亞美食節,河岸露臺煙火,海景和式雙人房。（圖／業者提供）

▲▼河岸煙火浪漫雙人一日遊2,299元，包含開放河岸露台煙火席、游泳池。（圖／業者提供）

▲淡水福容戶外泳池,東南亞美食節,河岸露臺煙火,海景和式雙人房。（圖／業者提供）

河岸煙火浪漫雙人一日遊2,299元，包含開放河岸露台煙火席、游泳池、三溫暖、健身房等設施使用；或直接入住浪漫煙火房，面對大海的海景房近距離眺望高空煙火，雙人海景煙火房11,900元起。

▲淡水福容戶外泳池,東南亞美食節,河岸露臺煙火,海景和式雙人房。（圖／業者提供）

▲煙火施放日期消息一出，業者指出訂房率已逾7成。圖為海景和式雙人房。（圖／業者提供）

另外，淡水將捷金鬱金香酒店距離漁人碼頭較遠、煙火觀看角度不佳，業者說目前沒有太多民眾詢問，不過近期比較多人詢問跨年檔期的住房，準備迎接全台第一波跨年煙火。

▲捷金鬱金香酒店與陽明山天籟渡假酒店合推住房專案。（圖／業者提供）

▲捷金鬱金香酒店與陽明山天籟渡假酒店合推住房專案，雙人入住兩晚最低9,999元起。（圖／業者提供）

將捷金鬱金香酒店攜手陽明山天籟渡假酒店，推出「山海慢旅」住房專案。即日起至明年5月31日，雙人入住兩晚只要9,999元起，一次擁有淡水河岸與陽明山林度假，享受自然環抱與戶外風呂的溫泉假期。

▲捷金鬱金香酒店與陽明山天籟渡假酒店合推住房專案。（圖／業者提供）

▲位在酒店頂樓的「望高樓」，可以欣賞夕陽西下，與淡水最新地標淡江大橋相互輝映。（圖／業者提供）

「山海慢旅」住房專案皆含早餐，將捷金鬱金香酒店可入住標準客房或標準雙床客房住宿一晚，平日入住享客房升等服務，每日限量提供；2026年3至5月入住加贈望高樓星巴克服務雙人茶點一份。完成入住後，即贈送「陽明山天籟渡假酒店平日雙人住宿憑證」一張，可入住歐風館映月客房，專案不需連住，入住順序可以自由選擇。

▲捷金鬱金香酒店與陽明山天籟渡假酒店合推住房專案。（圖／業者提供）

▲陽明山天籟渡假酒店戶外風呂可以盡情暢玩。（圖／業者提供）

關鍵字： 新北市旅遊 淡水旅遊 淡水漁人碼頭煙火秀 淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂 淡水福容飯店 將捷金鬱金香酒店

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