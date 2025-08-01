beard papa's「3款人氣泡芙」8月復刻回歸　還有全新派皮

▲beard papa's8月復刻回歸3款人氣泡芙。（圖／beard papa's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶登台23周年！日系泡芙專賣店「beard papa's」本月復刻回歸3款粉絲最愛泡芙口味，包括曾在2024泡芙節短短2小時即完售的「開心果泡芙」，還有鹹甜「塩焦糖牛奶泡芙」、濃郁「焙茶歐蕾泡芙」，加碼推出全新限定派皮「花生脆粒耶克」，即日起至8月31日限時1個月上市。

▲超人氣「開心果泡芙」復刻回歸。

beard papa's今年5月於官網、門市舉辦「最想重溫的口味」票選回動，獲選前3名口味於本月強勢復刻回歸，第1名為「開心果泡芙」，特選來自義大利的開心果，經過輕微烘烤後製成開心果醬，再拌入經典卡士達製成「開心果卡士達內餡」，夾進外酥內鬆的泡芙派皮當中，每一口都能吃到濃郁堅果香及微焦香，每顆售價95元起，全門市皆有販售。

▲塩焦糖牛奶泡芙口感鹹甜。

▲焙茶歐蕾泡芙口感溫潤不苦澀。

第2名口味是「塩焦糖牛奶泡芙」，濃郁塩焦糖醬結合經典卡士達，再拌入鮮奶油中，每一口都能吃到鹹甜滋味，售價80元起，限於12門市販售。

最後為「焙茶歐蕾泡芙」，經過高溫烘焙後的焙茶加入經典卡士達、鮮奶油中結合成「焙茶卡士達內餡」，口感溫潤不苦澀還能感受到些許回甘，售價80元起，限於15門市販售。

▲8月還有全新派皮「花生脆粒耶克」。

8月更推出全新限定派皮「花生脆粒耶克」，經典日式泡芙裹上一層巧克力耶克，並灑上花生脆粒，開放搭配塩焦糖牛奶、焙茶歐蕾及香草卡士達內餡，售價75元起，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店、環球南港車站店、台中三井LaLaport店無販售。

▲辻利茶舗找來白狐院推出全新5款聯名甜點、飲品。（圖／辻利茶舗提供）

日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」近日則再度攜手韓國華夫餅「白狐院」，以京都宇治焙茶、抹茶做為主題推出一系列期間限定甜點、飲品，首推「特上沙丘鹽之花X辻利宇治焙茶華夫餅」，以手工採集的法國沙丘鹽之花製成巧克力內餡，搭配濃郁焙火香氣的宇治焙茶、酥脆焙茶酥及自家熬製焦糖，創造出鹹甜交織的口感，整份售價435元、半份229元。

「明艷覆盆莓X辻利宇治焙茶華夫餅」選用覆盆莓果醬結合焙茶生乳霜，再加入覆盆莓果粒脆米餡，打造清爽果香與柔滑奶香的雙重滋味，整份售價415元、半份220元；「辻利抹茶白狐淡雪自製糖蜜華夫餅」則是酥香抹茶華夫餅包覆新鮮製作的抹茶生乳霜，最後淋上香甜自熬糖蜜，再灑滿抹茶粉，整份售價405元、半份售價216元。

▲聯名飲品一共有2款。

飲品部分，「辻利宇治焙茶．魔紗茂谷柑」選用台灣茂谷柑果汁調和焙茶，帶來清新果茶滋味，售價145元，限冰飲；「辻利宇治焙茶．雲」則以椰子水為基底，加入濃郁焙茶奶霜，售價155元，限冰飲，以上品項於白狐院永春總店、大安門市限時販售至8月31日，售完為止。