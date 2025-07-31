高雄義大打造「史努比主題度假區」最快明年開　亮點搶先看

▲高雄義大皇家酒店將打造史努比首座史努比主題度假區。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

歡慶Peanuts《花生漫畫》主角史努比（Snoopy）誕生75週年，高雄義大皇家酒店正式宣布與Peanuts Worldwide合作，將打造南台灣首座史努比主題度假區，從客房到主題餐廳、紀念商店應有盡有，預計最快2026年夏季正式開幕。

▲南台灣未來將有完整的史努比主題度假區。上圖僅為史努比示意圖，與本新聞無關。（圖／記者蔡玟君攝）

義大皇家酒店此次採「店中店」模式，涵蓋主題客房、角色餐廳、家庭娛樂中心與紀念品商店等多元設施。首先，引入《花生漫畫》角色打造35間風格獨具的主題房，每間客房皆結合花生漫畫經典場景與角色特色，讓旅客沉浸於史努比的童趣宇宙。

▲史努比主題商店示意圖，與本新聞無關。（圖／記者蔡玟君攝）

其次，園區內將設置主打西式料理的「花生漫畫主題餐廳」、限定商品販售的「Peanuts紀念品商店」，以及400坪規模的「家庭娛樂中心」，以互動裝置與教育性內容，打造兼具創造力與娛樂性的親子遊樂空間。

該計劃預計從2025下半年開始動工，最快於2026年夏季正式開幕。未來園區完工後，將成為南台灣旅遊與動漫朝聖新地標，預計吸引國內外親子家庭、情侶及史努比粉絲造訪。