郵輪「星海夏令營」6亮點開箱　紅毯之夜當明星、小小打擊手學鼓

▲麗星夢把探索星號打造成「海上夏令營」，致力成為「最好玩的郵輪」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／海上報導

麗星夢郵輪把探索星號打造成「星海夏令營」，副總裁徐牧柔強調，致力做「最好玩的郵輪」。除了針對燈光、音響及娛樂硬體系統全面升級，軟性活動方面也進階至2.0版本，暑假新增海上觀星、小小畫家、小小打擊手、泡沫派對、紅毯之夜等活動，讓孩童在玩樂之中挖掘興趣所在，以下開箱「探索星號」6天5晚航程裡有的6大沉浸式體驗。

▲「小小畫家」由來自古巴的藝術家雷岱爾・艾斯畢諾沙親自指導，帶領孩子進入繽紛的藝術世界。（圖／記者彭懷玉攝）



小小畫家

「小小畫家」由來自古巴的藝術家雷岱爾・艾斯畢諾沙親自指導，帶領孩子進入繽紛的藝術世界。課程以海綿章作為拓印工具，搭配剪紙創作圖案，引導孩子自由揮灑創意，藉此提升專注力與美感，更能帶回專屬畫作留作紀念，成為郵輪旅程中難忘的回憶之一。

▲「小小打擊手」課程中，由來自巴西的專業老師，從基礎擊鼓到簡單合奏，培養孩童音感與肢體協調。（圖／記者彭懷玉攝）

小小打擊手

在「小小打擊手」課程中，由來自巴西的專業老師，從基礎擊鼓到簡單合奏，培養孩童音感與肢體協調。課程中充滿互動趣味與歡笑聲，並且訓練孩子專注力與團隊合作，最終在展現成果時獲得滿滿成就感。

▲「小小拼圖王」訓練孩子們邏輯思維與空間概念，需在限定時間內競速完成。（圖／記者彭懷玉攝）

小小拼圖王

以古巴藝術家雷岱爾．艾斯畢諾沙畫作製作的專屬拼圖，孩子們需在限定時間內競速完成，透過圖像觀察與策略分類訓練邏輯思維與空間概念。拼圖過程中，強調團隊合作與溝通協調，一次提升專注力與耐性。冠軍者還可抱回超人氣的哈比比小狗玩偶。

▲「小小霓虹派對」結合螢光彩繪、炫彩燈飾與動感音樂，女孩們紛紛配戴發光飾品，化身為發光的小精靈。（圖／記者彭懷玉攝）

小小霓虹派對

當夜幕降臨，「小小霓虹派對」點亮郵輪之夜，孩子們化身為發光的小精靈！現場結合螢光彩繪、炫彩燈飾與動感音樂，女孩們紛紛配戴發光飾品，由專業舞蹈老師帶領，透過簡單舞步引導孩子盡情律動，營造出專屬兒童的奇幻時光。

▲麗星郵輪探索星號12樓甲板，「泡沫派對」今夏也正式引爆。（圖／記者彭懷玉攝）

泡沫派對

在麗星郵輪探索星號12樓甲板，不只陽光與海風交織的放鬆場景，「泡沫派對」也正式引爆。泡泡機釋放出潔白泡泡，隨DJ播放的音樂飛舞，大小朋友在泡泡雨中奔跑、舞動、盡情嬉戲，熱鬧氣氛不輸給打水仗，是今夏不能錯過的海上記憶。

▲▼「紅毯之夜」有多位金髮碧眼的表演者出席，帶來時尚走秀和音樂演奏。（圖／記者彭懷玉攝）

紅毯之夜

「紅毯之夜」有多位金髮碧眼的表演者出席，帶來時尚走秀和音樂演奏，並提供香檳與旅客共享。無論大人小孩都能盛裝出席，換上華服、踏上紅毯，感受一次當明星的榮耀時光。此外，現場由專業攝影師捕捉每一個自信微笑與帥氣步伐，猶如頒獎典禮般隆重，為海上之旅寫下難忘回憶。

▲▼「信任（Trust Fall）」是一部以信念和勇氣為靈感而創的新派舞台劇；前往濟州島的航程中，也有韓國傳統表演。（圖／記者彭懷玉攝）



值得一提的是，航行的每日，都能透過麗星郵輪郵報來獲取每天活動內容，包含上述的各式娛樂活動、信任（Trust Fall）、動幻（ANIMĒ-TION）等大型表演時間，以及餐廳菜單，無論要以輕鬆腳步或是緊鑼密鼓的行程，都能依照個人喜好做妥善安排。