搭麗星郵輪玩濟州島！雪綠茶博物館免門票　凱蒂貓樂園超好拍

▲O’Sulloc雪綠茶博物館是一處以綠茶為主題的複合式空間。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／南韓報導

Netflix韓劇《苦盡柑來遇見你》再次掀起濟州島打卡熱潮，其中，O’Sulloc雪綠茶博物館是一處以綠茶為主題的複合式空間，館內藏了一座茶園，還能品嚐綠茶和柑橘口味的霜淇淋、咖啡。而Hello Kitty迷則不能錯過去年重新開幕的Hello Kitty Island，三層樓高建築拍到捨不得離開。

▲「雪綠茶博物館」為韓國首座茶博物館，現早已是濟州島人氣景點，免費參觀無需購票。（圖／記者彭懷玉攝）

O’Sulloc雪綠茶博物館

鄰近西廣茶園的「雪綠茶博物館（오설록티뮤지엄）」，為韓國首座茶博物館，現早已是濟州島人氣景點，免費參觀無需購票。其內除了介紹當地的茶文化歷史，還有當地限定綠茶供試飲，伴手禮區販售各式綠茶相關產品，舉凡茶葉、茶具、茶點與紀念品等。

▲▼館內除了介紹當地的茶文化歷史，還有當地限定綠茶供試飲；隨手一拍都如同畫中風景。（圖／記者彭懷玉攝）

繼續往上探秘，另一棟Innisfree濟州小屋買得到濟州在地素材製成的保養品，並設有DIY體驗區。走到戶外，映入眼簾的是一望無際的茶園，綠油油的畫面令人無比舒心。逛累了，一旁設置玻璃屋咖啡廳，可以坐在室內，品嚐綠茶、柑橘霜淇淋，或是柑橘咖啡、氣泡飲等各式創意品項，一面眺望外頭綠意盎然的景致，為酷暑降溫。

▲走到戶外，映入眼簾的是一望無際的茶園，綠油油的畫面令人無比舒心。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼一旁設置玻璃屋咖啡廳，可以坐在室內，品嚐綠茶、柑橘霜淇淋，或是柑橘咖啡、氣泡飲等各式創意品項。（圖／記者彭懷玉攝）

Hello Kitty Island

凱蒂貓粉絲必去！三層樓高的Hello Kitty Island佔地1,200坪，經過重新整修後，2024年升級開幕，一樓有展覽館、3D影像館、企劃作品藝廊與紀念品店；二樓設置Hello Kitty咖啡廳，三樓為戶外迷宮庭園，每層樓各有特色，就算不是三麗鷗粉絲，也會拍到停不下來。

▲三層樓高的Hello Kitty Island佔地1,200坪，經過重新整修後，2024年升級開幕。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼就算不是三麗鷗粉絲，也會少女心噴發，拍到停不下來。（圖／記者彭懷玉攝）



首先，一樓展覽館可以先了解Hello Kitty從1974年誕生至今的演變歷程，包含文具、電話、行李箱等各式懷舊物品，見證Hello Kitty的成長歷史。接著來到Hello Kitty的家，由巨型Hello Kitty迎賓，邀請大家進入她的萌趣世界，霓虹燈等主題造景，能恣意徜徉其中；不只凱蒂貓，三麗鷗的明星，舉凡布丁狗、雙星仙子等角色都現身，一次滿足粉絲打卡慾望。

▲▼Hello Kitty Island是濟州島人氣景點之一。（圖／記者彭懷玉攝）



而位於3樓的戶外迷宮庭園，則以綠色山丘造型打造，中間穿插不同角色點綴，頂樓甚至看得到漢拿山、房山，天氣好時是孩童們的玩樂天堂。最後也別忘了帶點紀念品回家，禮品店有海女造型的Hello Kitty絨毛玩偶，充滿濟州島特色。門票：成人14,000韓元/青少年13,000韓元/兒童 11,000韓元。

▲▼2樓設置Hello Kitty咖啡廳；3樓的戶外迷宮庭園，以山丘造型打造，中間穿插不同角色點綴。（圖／記者彭懷玉攝）



麗星郵輪探索星號其中一條岸上觀光行程，就有到上述二個景點，接著會安排「道頭洞彩虹海岸」，拍攝馬卡龍彩色磚型牆，最後到新濟州蓮洞的「寶健路」逛街採買，行程約7.5小時，成人新台幣1,800元、孩童1,600元，旅客可事先在購買行程時加購，或於郵輪上添購。