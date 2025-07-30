香港出發「領航星號」首抵基隆　9成旅客下船停留消費

▲麗星夢郵輪旗下「領航星號 Star Voyager」從香港出發，今（30日）首抵基隆。（圖／基隆市政府提供）



記者彭懷玉／台北報導

麗星夢郵輪旗下「領航星號 Star Voyager」今（30日）首航基隆，今年暑假從香港出發，提供香港旅客2至5晚深度遊航線，包括台北基隆、高雄、澎湖及日本沖繩那霸及石垣島等。基隆市府表示，有9成旅客會留在基隆消費、旅遊，帶動當地觀光。

▲領航星號總噸位為77,441噸，可搭載約1,940名乘客，於3月26日啟航。（圖／基隆市政府提供）



基隆市副市長邱佩琳今日表示，搭乘此趟領航星號的旅客，有9成會留在基隆消費，對基隆來說是打了強心劑。邱佩琳說，為迎接郵輪產業「市府準備好了」，國門廣場有城市美化計畫，打造漂亮觀光景點；而雙層巴士將在9月起營運，未來會載郵輪客探訪歷史古蹟、宮廟，並一覽山海美景。

▲基隆市副市長邱佩琳指出，基隆已成台灣郵輪觀光的門戶重鎮，麗星夢郵輪副總裁徐牧柔則說，從探索到領航，品牌持續壯大。（圖／麗星夢郵輪提供）



麗星夢郵輪副總裁徐牧柔表示，這三年來，麗星夢一共迎接三艘船，從探索到領航，品牌持續壯大，各自肩負不同任務，從本地深耕、亞洲接軌到觀光延伸，各郵輪根據市場需求與營運策略精準部署，打造靈活又有深度的航線布局。

▲「領航星號 Star Voyager」今（30日）首航基隆。（圖／基隆市政府提供）



徐牧柔表示，麗星郵輪在一次深度轉型後，進階成2.0版本；相較於以往多數郵輪以「價格導向」吸引市場目光，麗星選擇從內容策劃與體驗設計出發，提供具差異化的產品與服務，包括今年暑假最熱門的星海夏令營，為孩子組營隊、藝術與觀星工作坊，也讓五年級的自然課程，直接在停機坪上拿著星座盤及能現場觀星，未來期望能發展成常態夏令營活動，帶來寓教於樂意義。

接下來，深受台灣人喜愛的霹靂布袋戲素還真，以1比1的搬上船與旅客互動、年輕人最愛的Matzka的部落熱浪，以及理財部落客的成人、兒童理財演講，也有陳日昇魔術師上船表演，給予旅客截然不同的度假體驗。

▲探索星號持續深耕台灣基隆，11月中後移往高雄港。（圖／記者彭懷玉攝）



目前領航星號以香港為母港，而探索星號深耕台灣基隆，11月中後移往高雄港，航線遍及日本、韓國、越南與菲律賓等目的地，船上亮點包含霓虹派對、紅毯之夜，並延續「舌尖上的郵輪」之譽，品嚐得到法式、日式料理與國際自助餐等，12歲以下孩童於海馬日本料理餐廳可免費享用三款兒童餐。

▲▼探索星號2.0夏季活動豐富，紅毯之夜、泡沫派對深受不同年齡層旅客喜愛。（圖／記者彭懷玉攝）



針對今年暑假基隆出發趟次，業者再推周末三天兩夜買二送二（第3、4人僅收港務費）；周日六天五夜航程，每房最高贈送12,000元餐飲消費金等晚鳥優惠。