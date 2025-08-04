親子遊CP值高　海上義式嘉年華全家同樂

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪



▲莎倫娜號不只是一艘郵輪，更像一座移動度假村。

如果你正煩惱親子旅行要去哪？不妨考慮登上歌詩達莎倫娜號，來一趟輕鬆又超值的郵輪假期！暑假限定航次價格超親民，每人最低4,900起，還有「三人同行兩人免費」的超狂優惠，等於三人同行，只要付一人錢，對於有小孩的家庭來說，超乎想像的划算。





▲來麗都日光甲板&天幕影院，歡度親子時光。

莎倫娜號提供多種航程選擇，包含沖繩＋石垣（或宮古島）自主遊4天/5天，還有福岡＋釜山自主遊6天。若選擇8/10.19.23.27出發的沖繩＋石垣（或宮古島）自主遊5天，因郵輪會在沖繩本島停靠一晚，可擁有更多岸上觀光的時間，把較遠的熱門景點都納入全家的陸地遊程，像是人氣超高的沖繩美麗海水族館，近距離欣賞鯨鯊與海洋生物；或是新開幕的JUNGLIA沉浸式叢林主題樂園體驗，絕對讓孩子玩到瘋。





▲孩子在兒童俱樂部玩，爸媽也可偷閒放鬆一下。

更讓人期待的是，在莎倫娜號上，有各式各樣的親子活動，從充滿創意的兒童俱樂部，到專為家庭設計的遊樂設施，都能讓小朋友在船上玩得不亦樂乎。父母也能在孩子開心玩耍的同時，享受一段屬於自己的放鬆時光。





▲莎倫娜號重現競技場舞台，上演世界級大型歌舞秀。

莎倫娜號上的美食選擇超豐富，無論是自助餐、精緻的西餐還是亞洲風味的料理，都能滿足全家人的味蕾。部分餐廳還有海景座位，一邊吃飯、一邊欣賞碧海藍天，完全是夢幻級的用餐體驗。





▲孩子喜歡的漢堡，在莎倫娜號也吃得到。

除了親子活動與美食體驗，莎倫娜號也有國際級的娛樂設施，可以欣賞歌舞秀、魔術表演、現場音樂、主題派對或在酒吧小酌；從白天到夜晚，從室內到露天甲板，從船上到岸上，時時刻刻皆精彩，海陸雙享無限歡樂。





▲莎倫娜號越夜越嗨，海上體驗另類異國風情。

●推薦行程：

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航次

8/7沖繩＋石垣島自主遊4天4,900起

8/31沖繩＋石垣島自主遊4天4,900起 ★三人同行，兩人免費★

8/10.19.27沖繩＋石垣島自主遊5天6,900起 ★三人同行，兩人免費★

8/23沖繩＋宮古島自主遊5天6,900起 ★三人同行，兩人免費★

8/14福岡＋釜山自主遊6天8,900起

詳見：

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