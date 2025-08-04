三人同行兩人免費　歌詩達郵輪基隆出發fun暑假

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

暑假過一半，還想繼續玩？跟歌詩達郵輪莎倫娜號一起，8月從基隆出發、航向日韓，給家人最豐盛的義式享樂！





▲莎倫娜號暑假限定航程「三人同行兩人免費」。

歌詩達郵輪莎倫娜號2025暑假限定航次，現正推出「三人同行，兩人免費」的驚喜優惠（艙房有限，售完即止），適用的航次包含：8/31出發的沖繩＋石垣島自主遊4天，8/10.19.27出發的沖繩＋石垣島自主遊5天，還有8/23出發的沖繩＋宮古島自主遊5天，等於三人同行，只要付一人錢，全家出遊超划算。





▲滿滿的味蕾享受，盡在莎倫娜號。

沖繩被視為日本熱帶天堂，位於本島南部的那霸，有國際通、有首里城公園、有石灰岩洞＆海灘景觀，可以盡情參與各種娛樂活動，隨興逛街、購物、吃美食。轉往離島，石垣島以川平灣、石垣牛聞名，並保有傳統島嶼文化風情。宮古島則擁有許多美麗的海灘、繽紛的珊瑚礁，可欣賞宮古藍漸層之美。





▲莎倫娜號呈獻世界級的精彩演出。

8/14出發的福岡＋釜山自主遊6天，帶你一次暢遊日韓二國雙城，最低只要8,900元起。作為日本九州地區最大城市，福岡的海之中道海濱公園、櫛田神社、福岡塔、舞鶴公園、福岡城、太宰府天滿宮，都是當地打卡熱點。而韓國知名的港城～釜山，不能錯過五六島天空步道、甘川洞文化村、海岸列車、海雲台等名勝。





▲療癒沖繩，被視為日本的熱帶天堂。

歌詩達郵輪莎倫娜號突破飛機團做不到的組合玩法，推出沖繩跳島、日韓雙城超值航程。一登船就開玩，劇院看秀、派對跑趴、滑水道戲水…滿滿的娛樂活動任你選；船上不同餐廳每日供應各式美食，牛排、漢堡、披薩、冰淇淋…通通有，一站式的全方位體驗，就像來到海上遊樂園，大人放鬆、小孩放電，海陸歡樂一趟雙享。

●推薦行程：

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航次

8/7沖繩＋石垣島自主遊4天4,900起

8/31沖繩＋石垣島自主遊4天4,900起 ★三人同行，兩人免費★

8/10.19.27沖繩＋石垣島自主遊5天6,900起 ★三人同行，兩人免費★

8/23沖繩＋宮古島自主遊5天6,900起 ★三人同行，兩人免費★

8/14福岡＋釜山自主遊6天8,900起

詳見：

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