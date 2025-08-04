暑假清倉倒數　歌詩達莎倫娜號4,900元起

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪



▲從兒童泳池到露天滑水道，都是孩子們的戲水天堂。

暑假漸漸進入尾聲，如何為這段親子時光畫下美好的句點？與其人擠人趕行程，不如登上歌詩達莎倫娜號，來趟從早到晚都被義式風情環繞的郵輪假期。現在正值暑假清倉促銷最後階段，價格甜到難以相信，一家大小輕鬆上船，享受海風、美食與無限驚喜，是再好不過的選擇。





▲莎倫娜號把經典義式美食，全搬到船上來。

一踏上莎倫娜號，首先讓人驚艷的，是彷彿置身海上義大利的氛圍。無論是主餐廳裡優雅的義式饗宴，還是手工披薩飄出的香氣，歌詩達郵輪把經典義式美食，全搬到船上來。吃完正餐，來份義式冰淇淋；或在甲板啜飲一杯Aperol調酒，感受義大利人常掛嘴邊的La dolce vita（甜蜜人生）。





▲思高兒童俱樂部，是孩子專屬的玩樂天地。

為滿足小孩的期待，莎倫娜號上設有思高兒童俱樂部，專為3到17歲孩子設計分齡活動，由專業人員帶領，小孩玩得開心，大人也能好好放鬆。還有高人氣的「一日小船長」與「一日小公主」，男孩穿上制服、學習如何成為優秀船長，女孩穿上禮服，化身夢幻小公主。此外，也別忘了帶泳衣，因為從兒童泳池到露天滑水道，都是孩子們的戲水天堂。玩累了，還能一起去劇院看表演，海上生活天天都精彩。





▲想大飽眼福，來劇院看秀就對了。

對爸媽來說，這趟郵輪假期不只是陪伴，更是療癒之旅。在麗都甲板曬太陽、看星空電影，或是坐在海景陽台看浪花，讓人不自覺慢下腳步。莎倫娜號的房型選擇多元，從最超值的內艙、到陽台房，再到尊榮套房都有。如果預算許可，推薦選擇陽台房，每天早晨一起看海，黃昏時吹風、喝咖啡，為這個夏天的親子時光，增添更多美好回憶。





▲莎倫娜號主題派對活動大獲好評。

最重要的是，現在正值暑假清倉促銷尾聲，歌詩達莎倫娜號推出限定航程「三人同行兩人免費」，等於三人同行，只要付一人錢，全家出遊超划算。艙房有限，售完即止，千萬別等到優惠完售才後悔喔！





▲莎倫娜號的房型選擇多元。

●推薦行程：

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航次

8/7沖繩＋石垣島自主遊4天4,900起

8/31沖繩＋石垣島自主遊4天4,900起 ★三人同行，兩人免費★

8/10.19.27沖繩＋石垣島自主遊5天6,900起 ★三人同行，兩人免費★

8/23沖繩＋宮古島自主遊5天6,900起 ★三人同行，兩人免費★

8/14福岡＋釜山自主遊6天8,900起

詳見：

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