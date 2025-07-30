UG「2家新門市」明天開幕　享純茶買1送1、保冷袋免費送

▲UG全新2間門市明天開幕，可享飲料買1送1。（圖／UG提供）

記者蕭筠／台北報導

台灣人氣手搖飲品牌「UG樂己」於全台持續展店，明（31）日將有2家新門市同步開幕，紛紛插旗新北土城、台中大里，並祭出純茶限時買1送1、品牌保冷袋免費送等開幕優惠。

UG雙門市包括「新北土城學府店」、「台中大里店」將於明（31）日同步開幕，為歡慶再展新店，7月31日起至8月2日2門市可享「大杯茶花紅烏龍純茶買1送1」，每人含優惠限購20杯，加碼消費不限金額送品牌袖珍包1個，每天限量100位；至8月13日前每人再送品牌保冷袋1個，提醒活動詳情依門市現場公告為主。

UG土城學府店

地址：新北市土城區學府路一段175號

電話：02-29607566

UG台中大里店

地址：台中市大里區中興路二段476號

電話：04-22616655

▲CoCo百香雙響炮今天第2杯10元。（圖／CoCo提供）

另外，CoCo今（30）日三好友日祭出限時1天「大杯百香雙響炮第2杯10元」，2杯特價80元，換算下來單杯只要40元，且糖度、冰量開放任選，須透過官方LINE領券並使用都可訂線上平台預訂即享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。