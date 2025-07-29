台中火紅胖子修餐車宣布暫停營業　「也許就此別過」粉絲湧祝福

▲胖子修行動餐車常常一開賣就大排長龍。（圖／ifunny艾方妮授權提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

記者黃士原／台北報導

在台中地區相當火紅的「胖子修行動餐車」，主要販售花生糯米腸、原味香腸、竹筍香腸和鹹豬肉等古早味美食，擁有大票死忠客人追隨。不過業者今日公告暫停營運，同時也提到，也許有機會還能為大家服務，但也許就此結束營業。

「胖子修行動餐車」以一台小小的白色發財車在全台跑透透，由於每天都在不同的時間、地點擺攤，想知道當日在哪裡販賣，得上臉書粉專查詢。餐車提供國人最愛吃的古早味美食，包括花生糯米腸、原味香腸、竹筍香腸和鹹豬肉，還有每日限量15份的「隱藏版大腸頭」。

▲香噴噴的糯米腸、香腸。

網友最推薦的是鹹豬肉和糯米腸，用木炭炭烤更增添風味，鹹豬肉邊緣焦香帶點脆感，加上甜脆的洋蔥配菜；糯米腸的米粒軟Q、脆感十足，裡面還包了大量的花生，搭配薑片一起吃更是別有滋味。

隨著喜愛「胖子修行動餐車」的顧客越來越多，餐車也從1輛擴增至3輛，不過業者今日卻在官方粉專上公告，「今天起暫停營運，我需要一些時間，抱歉。也許有機會還能為大家服務，也許就此別過，感謝大家多年的支持」。記者試著聯絡業者，但電話一直沒有人接聽。

▲網友最推薦的是鹹豬肉和糯米腸。

得知暫停營運消息後，許多網友不捨的說「別啊…我們還需要美食撫慰心靈」、「今天不是愚人節耶」、「為什麼這麼突然」、「好可惜，只成功排隊到一次」；但也有人說「老闆加油，等待您重新出發」、「無論如何，祝福老闆一切順利」、「不知道老闆遇到什麼事了，但是祝福你」。

▲罷免失敗就關店，花蓮咖啡店SabiSabi CoffeeSweets宣布歇業。（圖／翻攝SabiSabi CoffeeSweets花蓮老宅神級肉桂捲粉絲團）

另外，「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」咖啡店在臉書擁有1.5萬粉絲，選前就數度發文表態，力挺大罷免，還曾在3月時與罷免領銜人之一、聯電創辦人曹興誠合影打勾勾，堅持「我一定會留在花蓮」。如今罷免傅崑萁宣告失敗，她也留言謝謝勇敢的花蓮人站出來，直指失敗這件事，沒什麼大不了的，「當一個台灣人本來就是一件辛苦的事情，7/27結束營業，花蓮，珍重再見。」