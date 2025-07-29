碼表精準按出「8秒88」免費嗑鍋　狂一鍋父親節優惠持續到8/31

▲碼表精準按出「8秒88」免費嗑鍋。（圖／樂多多集團提供）

記者黃士原／台北報導

樂多多集團旗下火鍋品牌「狂一鍋」喜迎父親節與歡慶四週年，即日起至8月31日於全台門店推出「08:88神手挑戰」活動，消費者按下手機內建碼表，只要精準停在「8秒88」，該份套餐免費招待。

將台灣小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底結合，「狂一鍋」口味有功夫排骨酥、生炒花枝、紅燒番茄牛肉、燒酒烏骨雞蛤蜊、藥膳大雞腿，以及超台的沙茶乾魷魚蛋香鍋。菜單中的最大亮點，是每天現炸獨家配方醃製的排骨酥，業者表示，4年來的銷售數量堆疊起來，足足有20座台北101大樓那麼高，是最暢銷的招牌套餐。套餐均附蔬食自助吧、飲料吧、主食附餐。

▲狂一鍋功夫排骨酥鍋。（圖／樂多多集團提供）

狂一鍋歡慶父親節與品牌四週年，「狂一鍋」即日起至8月31日於全台門店推出「08:88神手挑戰」活動，消費者按下手機內建碼表，只要精準停在「8秒88」，該份套餐免費招待，不限平假日每位顧客都有一次機會。此外，全台門市也同步延長營業時段，下午不打烊，平假日再加碼不限用餐時間。

▲涮乃葉再推出平日午餐「不限時」活動。（圖／取自涮乃葉臉書）

另外，日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，一般用餐時間為100分鐘，少數分店拉長到120分鐘，之前曾推出平日午餐「不限時」活動大受好評，可以從早上11點一路吃到下午4點。業者日前宣布加碼暑假限定版，一樣可以狂吃5小時，但只限定嘉義遠百店、屏東太平洋店、基隆好食城店、新莊思源店、中壢中山東路店、信義遠百店這6家，活動持續至8月29日。