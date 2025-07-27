明年赴歐洲要申請「ETIAS」！擬調漲至20歐元　3年內可無限次進出

▲聖家堂（La Sagrada Familia Basilica）是西班牙巴塞隆納必去景點之一。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

準備明年赴歐洲旅遊的民眾注意了！歐盟委員會日前宣布，歐洲旅行資訊與授權系統（ETIAS）將於2026年第四季上路。值得留意的是，ETIAS申請費用預計從7歐元提高至20歐元（約新台幣693元），飆漲近3倍，引發各界關注。



目前台灣人到歐洲旅遊享有免簽待遇，而從明年起，欲造訪歐洲申根區（涵蓋30國、59個地區）的非歐盟旅客，將需事先在線上申請ETIAS才能順利入境，通過核准後的有效期為3年，期間可多次入境歐洲，但每180天僅可停留最長90天。

▲義大利城市威尼斯（Venice）飽受觀光客太多之苦。（圖／CFP）



「ETIAS」全名為歐洲旅行信息和授權系統（European Travel Information and Authorisation System），認證費用也備受討論。對此，官方解釋這波調價主因是全球通膨壓力，加上系統營運成本上升所致，目的是強化邊境管理及安全審查。

歐盟補充道，這個新價格與其他國家的電子旅行授權系統差不多，舉凡英國的ETA為16英鎊（約新台幣640元）和美國的ESTA 21美元（約新台幣619元），算是接軌國際的新措施，且18歲以下與70歲以上旅客可免繳費用。



據歐盟官網表示，未來將採線上申請，最快10分鐘就能核准，旅客必須登錄個人基本資料，包含姓名、出生日期、出生地、國籍、電子信箱、第一個抵達的歐盟成員國、教育背景、是否有犯罪紀錄等資料。若正規劃2026年以後的歐洲行，務必將「申請ETIAS授權」列入準備清單，並留意官方網站的最新公告，以免屆時卡關無法登機或入境。