「2025壯圍生活節」音樂會還有3場　賞地景藝術、逛市集4亮點快收

▲「2025壯圍生活節」昨日在壯圍沙丘生態園區戶外水岸舞台展開。（圖／東北角管理處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

第7屆「2025壯圍生活節」昨日在壯圍沙丘生態園區戶外水岸舞台展開，本屆活動以「阡陌縱橫沙海間」為主題，旅客白天賞地景藝術、逛18攤沙丘市集，夜晚還有「星夜沙丘音樂會」，能迎著海風聽演唱，而金曲歌后鄭宜農將在8月31日登場。

▲▼黃清文（飛魚·瑪德諾·米斯卡）作品「千變萬畫」與各式創作。

活動亮點

1.藝術家駐地創作：特邀藝術家黃清文（飛魚·瑪德諾·米斯卡）與陳依慧兩位國內藝術家，於壯圍沙丘進行地景藝術創作，分別完成「千變萬畫」與大地素材創作的「沙丘捉迷藏」，為壯圍增添藝術氣息，是本年度地景藝術的一大亮點。

▲昨（26日）由Cross Metal手合鐵鼓、溫蒂漫步、萬芳ｘ王榆鈞ｘ賴雅芳帶來精彩表演。

2.壯圍星夜沙丘音樂會與沙丘市集：今年推出4場音樂會，錯過昨（26日）還有三場，分別於今（27日），8月30日、31日晚間6點至9點展開，民眾可以吹著海風聽音樂，感受星夜下阡陌沙海之美。

豐盈沙丘 7/27（日）：Everydaze、李竺芯、桑布伊

阡陌交織 8/30（六）：甜約翰、追風少女、貨櫃兄弟、大支 ft. STACO

縱橫沙海 8/31（日）：Voco Novo 爵諾歌手、雷擎ｘ明馬丁 Musa、鄭宜農、無獨有偶工作室劇團

▲▼現場設有美食和手作市集共18攤，從下午4點至9點都能逛。

現場也安排壯圍鄉在地小農，以及創意手作與美食共18攤，從下午4點至9點都能逛，巡遊在充滿地方特色的質感市集，且不定期舉辦拍照打卡抽獎。

▲活動期間將舉辦限量手作DIY（需付費）。

3.藝術聚點：結合牛頭司耕牛小學堂、真食感受米食工作坊、路邊烤肉Ｘ圍食堂、嶼伴書間、藏甜手作坊／柚子藝術工作室、金魚.厝邊、廢墟餐廳、奇立板部落等8家藝文空間和特色店家，活動期間舉辦限量手作DIY（需付費）、展覽、影片放映等，藝術愛好者可別錯過。

▲「2025壯圍生活節」展至8月底。

4.自行車輕旅：推出「北線-縱橫沙海快樂遊」與「南線騎遊-阡陌交織愛追風」2條自行車路線，帶領遊客以電輔車，從壯圍沙丘出發，沿途拜訪在地特色商家、社區、藝術聚點、地景藝術，一路上有吃有玩還有療癒的海岸田園風景，最後再回到壯圍沙丘生態園區音樂會現場欣賞表演，僅剩8月31日一場。

▲宜蘭壯圍鄉的「官老爺休閒農場」是自行車輕旅停留的景點之ㄧ。（資料照／記者彭懷玉攝）

2025壯圍生活節

地點：壯圍沙丘生態園區（地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號）

更多活動資訊可於「壯圍生活節主題網」及「東北角之友」粉絲專頁查詢。