ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

父親節優惠懶人包！王品送焗龍蝦　身分證3個8吃Buffet68折

▲王品牛排「法式焗龍蝦」 。（圖／王品提供）

▲王品牛排「法式焗龍蝦」。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

8月迎來一年一度的父親節，餐飲業者紛紛推出各種優惠向爸爸們致敬，像是姓名同音「王品謝禮」任一字送法式焗龍蝦，吃Buffet同桌身分證累計對中3個以上數字「8」享68折，以下整理好康資訊供大家參考。

在充滿感恩的父親節，王品牛排以「謝」之名，獻給生命裡每一位值得感謝的人，8月29日前的平日到餐廳消費2份套餐，名字裡有「王」、「品」、「謝」、「禮」任一字的同音，就送價值千元的「法式焗龍蝦」。

▲藝奇日本料理8月底前款待符合父親身分的饕客，只送不賣的「牡蠣雙味佐鮭魚卵」1份 。（圖／王品提供）

▲藝奇日本料理8月底前款待符合父親身分的饕客，只送不賣的「牡蠣雙味佐鮭魚卵」1份。（圖／王品提供）

藝奇日本料理

8月底前款待符合父親身分的饕客，只送不賣的「牡蠣雙味佐鮭魚卵」1份，將帶殼牡蠣以百里香與蒜香慢火浸煮，搭配鮭魚卵佐手工特製牡蠣醬，可品嚐到鮮香濃郁與鹹潤的雙重風味。

▲兩人同行消費兩客套餐，阪前鐵板燒送1份「茶燻廣島蠔」。（圖／王品提供）

▲8月底前2人同行消費兩客套餐，阪前鐵板燒送1份「茶燻廣島蠔」。（圖／王品提供）

阪前鐵板燒

8月1日至8月31日內用消費套餐，可用499元加購市價980元的「極上帝王蟹腳」1份。平日限定加碼，2人同行消費兩客套餐，再送1份「茶燻廣島蠔」。

▲板橋凱撒大飯店蓮花餐廳祭出8道「泰國蝦料理買一送一」。（圖／板橋凱撒大飯店提供）

▲板橋凱撒大飯店蓮花餐廳祭出8道「泰國蝦料理買一送一」。（圖／板橋凱撒大飯店提供）

板橋凱撒大飯店

板橋凱撒大飯店蓮花餐廳祭出8道「泰國蝦料理買一送一」，每道580元起，以印度、馬來西亞與泰式展現不同風味，每桌限點2次。

▲身分證同桌累計對中3個以上數字「8」，吃「悅．市集」全桌68折。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

台北新板希爾頓酒店

館內「悅．市集」全日自助餐廳，8月期間2人以上同行用餐，出示身分證同桌累計對中3個以上數字「8」，整桌最高可享68折優惠，每位餐費最低842元起，品嚐多道異國料理如招牌現切爐烤牛排、主題限定加勒比海風味烤雞腿，及主廚推薦威靈頓牛排等。

▲天成世貿國際會館翠庭中餐廳，推出父親節龍蝦加購優惠。（圖／天成集團提供）

▲天成世貿國際會館翠庭中餐廳，推出父親節龍蝦加購優惠。（圖／天成集團提供）

天成世貿國際會館

天成世貿國際會館翠庭中餐廳8月1日至8月31日，推出父親節烤鴨龍蝦優惠，凡預訂招牌「明爐烤鴨3吃」（售價2880元+10%，包含天成片皮鴨、鴨胸料理4選1、鴨骨料理5選1），即可以優惠價888元加購價值1380元+10%的「蒜蒸波士頓龍蝦佐河粉」。

▲天成文旅華山町餐酒館滿額送平日下午茶雙響套餐券。（圖／天成集團提供）

▲天成文旅華山町餐酒館滿額送平日下午茶雙響套餐券。（圖／天成集團提供）

華山町餐酒館

因應8月份父親節檔期，單筆滿額3000元，加贈華山町餐酒館平日下午茶雙響套餐券，滿額6000元贈2張，以此類推，贈券包含招牌寶比蛋糕2份、8吋薄脆披薩1份與咖啡或茶飲2杯，使用期限至2026年1月29日。

▲豪享自助餐廳同樣於8月8日至10日推出父親節限定賓果遊戲。

高雄萬豪酒店

京享蔬食百匯餐廳於8月8日至10日推出「就素愛爸爸」活動，凡身分證號碼含有兩個8的爸爸，可享整桌餐費88折，優惠上限6人（含6至11歲兒童）。豪享自助餐廳同樣於8月8日至10日推出父親節限定賓果遊戲，入場爸爸可獲賓果卡1張，隨機填入25個1至50的號碼，每日午、晚餐現場各搖出10個號碼，中獎者可兌換餐飲折扣或贈品，最高享5折優惠（服務費另計），每張賓果卡優惠上限6人。

關鍵字： 美食雲 父親節優惠 美食優惠 送龍蝦

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【邊牧是邊牧狗是狗】邊牧靈活分左右飼主驚訝　網友笑翻：牠是邊牧不是狗

推薦閱讀

熱氣球嘉年華超夯　台東縣府宣布加碼7/29追球日

熱氣球嘉年華超夯　台東縣府宣布加碼7/29追球日

靜謐水濂洞居然隱身百年廟宇！

靜謐水濂洞居然隱身百年廟宇！

台北紅磚古蹟保存百年前的城市故事！

台北紅磚古蹟保存百年前的城市故事！

父親節優惠懶人包！王品送焗龍蝦

父親節優惠懶人包！王品送焗龍蝦

廣島夏日玩法　向日葵花海必拍

廣島夏日玩法　向日葵花海必拍

中和巷仔內牛肉麵沒排隊可吃不到！

中和巷仔內牛肉麵沒排隊可吃不到！

萬豪集團收購「citizenM」37間酒店

萬豪集團收購「citizenM」37間酒店

4大速食店炸雞優惠一次看

4大速食店炸雞優惠一次看

澎湖40元炸粿塞進滿滿新鮮牡蠣！

澎湖40元炸粿塞進滿滿新鮮牡蠣！

近6成旅宿備品需付費　觀光署：不影響服務品質

近6成旅宿備品需付費　觀光署：不影響服務品質

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義「台版迪士尼城堡」8月試營運

北市2條消暑步道　溪水相伴、賞瀑布

阿KEN甜甜圈快閃櫃未見搶購人潮

清心福全明天起「漲價5元」　 品項一次看

三麗鷗休息站新增「巨型酷洛米」

內壢火車站隱藏版排隊雞肉飯！　

千萬別點大碗！永和黑白切什錦麵超澎湃

全台最大「貴族世家」全面線上訂位

萬華半日遊　日式古蹟咖啡廳藏身市場

東石烤鮮蚵「200元吃到飽」平日不限時

熱門行程

最新新聞更多

熱氣球嘉年華超夯　台東縣府宣布加碼7/29追球日

靜謐水濂洞居然隱身百年廟宇！

台北紅磚古蹟保存百年前的城市故事！

父親節優惠懶人包！王品送焗龍蝦

廣島夏日玩法　向日葵花海必拍

中和巷仔內牛肉麵沒排隊可吃不到！

萬豪集團收購「citizenM」37間酒店

4大速食店炸雞優惠一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366