父親節優惠懶人包！王品送焗龍蝦　身分證3個8吃Buffet68折

▲王品牛排「法式焗龍蝦」。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

8月迎來一年一度的父親節，餐飲業者紛紛推出各種優惠向爸爸們致敬，像是姓名同音「王品謝禮」任一字送法式焗龍蝦，吃Buffet同桌身分證累計對中3個以上數字「8」享68折，以下整理好康資訊供大家參考。

在充滿感恩的父親節，王品牛排以「謝」之名，獻給生命裡每一位值得感謝的人，8月29日前的平日到餐廳消費2份套餐，名字裡有「王」、「品」、「謝」、「禮」任一字的同音，就送價值千元的「法式焗龍蝦」。

▲藝奇日本料理8月底前款待符合父親身分的饕客，只送不賣的「牡蠣雙味佐鮭魚卵」1份。（圖／王品提供）

藝奇日本料理

8月底前款待符合父親身分的饕客，只送不賣的「牡蠣雙味佐鮭魚卵」1份，將帶殼牡蠣以百里香與蒜香慢火浸煮，搭配鮭魚卵佐手工特製牡蠣醬，可品嚐到鮮香濃郁與鹹潤的雙重風味。

▲8月底前2人同行消費兩客套餐，阪前鐵板燒送1份「茶燻廣島蠔」。（圖／王品提供）

阪前鐵板燒

8月1日至8月31日內用消費套餐，可用499元加購市價980元的「極上帝王蟹腳」1份。平日限定加碼，2人同行消費兩客套餐，再送1份「茶燻廣島蠔」。

▲板橋凱撒大飯店蓮花餐廳祭出8道「泰國蝦料理買一送一」。（圖／板橋凱撒大飯店提供）

板橋凱撒大飯店

板橋凱撒大飯店蓮花餐廳祭出8道「泰國蝦料理買一送一」，每道580元起，以印度、馬來西亞與泰式展現不同風味，每桌限點2次。

▲身分證同桌累計對中3個以上數字「8」，吃「悅．市集」全桌68折。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

台北新板希爾頓酒店

館內「悅．市集」全日自助餐廳，8月期間2人以上同行用餐，出示身分證同桌累計對中3個以上數字「8」，整桌最高可享68折優惠，每位餐費最低842元起，品嚐多道異國料理如招牌現切爐烤牛排、主題限定加勒比海風味烤雞腿，及主廚推薦威靈頓牛排等。

▲天成世貿國際會館翠庭中餐廳，推出父親節龍蝦加購優惠。（圖／天成集團提供）

天成世貿國際會館

天成世貿國際會館翠庭中餐廳8月1日至8月31日，推出父親節烤鴨龍蝦優惠，凡預訂招牌「明爐烤鴨3吃」（售價2880元+10%，包含天成片皮鴨、鴨胸料理4選1、鴨骨料理5選1），即可以優惠價888元加購價值1380元+10%的「蒜蒸波士頓龍蝦佐河粉」。

▲天成文旅華山町餐酒館滿額送平日下午茶雙響套餐券。（圖／天成集團提供）

華山町餐酒館

因應8月份父親節檔期，單筆滿額3000元，加贈華山町餐酒館平日下午茶雙響套餐券，滿額6000元贈2張，以此類推，贈券包含招牌寶比蛋糕2份、8吋薄脆披薩1份與咖啡或茶飲2杯，使用期限至2026年1月29日。

▲豪享自助餐廳同樣於8月8日至10日推出父親節限定賓果遊戲。

高雄萬豪酒店

京享蔬食百匯餐廳於8月8日至10日推出「就素愛爸爸」活動，凡身分證號碼含有兩個8的爸爸，可享整桌餐費88折，優惠上限6人（含6至11歲兒童）。豪享自助餐廳同樣於8月8日至10日推出父親節限定賓果遊戲，入場爸爸可獲賓果卡1張，隨機填入25個1至50的號碼，每日午、晚餐現場各搖出10個號碼，中獎者可兌換餐飲折扣或贈品，最高享5折優惠（服務費另計），每張賓果卡優惠上限6人。