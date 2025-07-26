萬豪集團收購「citizenM」！全球37間酒店納入　年底完成整合

▲邁阿密南灘citizenM酒店。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

萬豪國際集團再擴版圖！近日宣布完成對創新生活風格品牌citizenM的收購，未來將把這個以科技與設計著稱的新潮酒店品牌，納入萬豪全球品牌陣容，預計年底前完成整合。

目前，citizenM在美國、歐洲與亞太等地已有37家酒店、8,789間客房，分布於全球20多個城市，另有2家酒店、逾300間客房正在籌建中，也將納入萬豪旗下品牌陣營。



「隨著旅行者不斷尋求將科技與真誠、以人為本的待客之道相融合的創新住宿體驗，citizenM是對我們品牌陣營的完美補充。」 萬豪國際集團總裁兼首席執行官柯諾安（Anthony Capuano）表示，萬豪在拓展精選服務生活方式產品方面已取得顯著成功，包括旗下的AC歐軒、Moxy和雅樂軒品牌。

▲義大利羅馬的citizenM酒店。（圖／業者提供）



交易完成後，萬豪將啟動citizenM酒店與萬豪系統和平台的整合工作，預計於今年底完成。完成整合前，旅客仍可通過citizenM線上管道進行預訂。目前，屢獲殊榮的citizenM會員計畫的會員仍將繼續享受相關權益，整合後如何運行等詳細資訊將陸續公布。此外，整合完成後，citizenM品牌將全面加入萬豪旅享家計畫，為會員解鎖更多優惠。



citizenM品牌2008年創立於荷蘭阿姆斯特丹，以真誠的服務、科技感十足的入住體驗、高效空間利用，以及對藝術和設計的關注而聞名。未來持續追尋具備科技感的智慧客房設計，沉浸式展示藝術品及當地工藝品的室內外公區、兼具協作功能的舒適起居室、創意會議室、即拿即走的便捷餐飲，以及充滿活力的屋頂平台在內的科技驅動型住宿體驗。

萬豪國際集團總部位於美國馬里蘭州貝塞斯達，在144個國家和地區通過直接管理、特許經營和授權，擁有近9,500家酒店、住宅、分時度假及其他住宿項目，並擁有超過30個酒店品牌。