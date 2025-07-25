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現場等4小時才能取貨　阿KEN甜甜圈快閃櫃未見搶購人潮

▲阿KEN甜甜圈快閃櫃未見搶購人潮。（圖／記者黃士原攝）

▲阿KEN甜甜圈快閃櫃未見搶購人潮。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

由藝人阿KEN打造的爆餡甜甜圈品牌「GooDonut」，今日起連3天快閃Dream Plaza，不過由於下午2點才開始現場登記、3點開放取貨，不少人聽到規則後就打退堂鼓，截至11點30分現場僅20多人堅持排隊。

藝人阿KEN甜甜圈品牌GooDonut快閃櫃位於Dream Plaza B2美食街，7月25日至27日每日限量供應100盒人氣甜甜圈組合，內含巧克力、卡士達、開心果口味各1入及品牌提袋1只，售價260元。

▲阿KEN甜甜圈快閃櫃未見搶購人潮。（圖／記者黃士原攝）

▲阿KEN甜甜圈快閃Dream Plaza 3天。（圖／記者黃士原攝）

為維持排隊公平性，快閃活動同原店鋪形式，採取現場登記制，上午11點Dream Plaza B2連通道旁紅龍區開放排隊，下午2點開始登記，下午3點開放取貨，現場僅收現金，請自備零錢。由於沒有發號碼牌，再加上要站著等上4小時，不少人聽到規則後就打退堂鼓，截至11點30分時，現場僅20多人堅持排隊。

排在第1位的邱先生表示，原本有幾位民眾比他還早來，但一聽要站到2點才能登記，馬上決定不排了。另一位張小姐雖然對規則覺得有嚴苛，還是先排看看再說，如果體力不行就撤退。

GooDonut Dream Plaza快閃櫃購買規則：

1、上午11點Dream Plaza B2連通道旁紅龍區開放排隊。
2、下午2點開始登記，以在現場人數為主（防止解壓縮行為）。
3、下午3點開放取貨，現場僅收現金，請自備零錢。
4、沒有號碼牌發放，離隊視同放棄資格（防止惡意販售號碼牌）。
5、當日數量登記完畢，將以紅龍設立終點，紅龍後方為候補區，恕無法保證是否能購買成功。

▲麵屋武藏信義店開幕前3天祭出買一送一。（圖／麵屋武藏提供）

另外，麵屋武藏、かつ丼屋勝急慶祝進駐Dream Plaza，分別推出拉麵買一送一（消費任一拉麵品項送330元拉麵券）、厚切里肌豬排丼飯半價優惠，開始營業不久就客滿，門口都有20多位民眾排隊等著用餐。

關鍵字： 美食雲 阿KEN甜甜圈 GooDonut

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