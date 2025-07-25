嘉義「台版迪士尼城堡」8月試營運　採人數總量管制

▲歐樂沃築夢城堡將在今年開幕。（圖／嘉義縣文化觀光局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

有「台版迪士尼城堡」美稱的嘉義「歐樂沃築夢城堡 Otherworld」，現在宣布將於8月1日正式對外試營運，想去的旅客可要趕快衝了。業者也表示為了提升體驗舒適度，試營運期間將進行人數控管制，採用一進一出機制。

▲歐樂沃築夢城堡地圖。（圖／翻攝自園區官網）

「歐樂沃築夢城堡」座落在嘉義大林的大埔美智慧園區，粉色外觀宛如童話世界中的公主居住的堡壘，又被網友封為「台版迪士尼城堡」。業者近日以影片正式宣布將於8月1日試營運，同時為了提升民眾體驗舒適度，將採人流管制，並以一進一出方式讓旅客入園。

園區內宛如一秒來到歐洲，透過官網地圖可看到，除了主要的城堡建築外，園內還有旋轉木馬、咖啡廳、湖泊、市集等區域，讓旅客能拍得過癮。園區未來計畫將設有觀光工廠、互動體驗、歐風街景、DIY活動，以及ORT餐廳、代表咖啡廳的O Cafe，還有烘焙區，從體驗、玩樂、拍照打卡到購物一次滿足。

門票方面，歐樂沃築夢城堡向每人收費250元，包括歐樂沃精緻茶點一份、魔法木馬體驗一次；持有身心障礙手冊者、嘉義縣／市之居民、65歲以上之年長者，憑身分證享200元優待票，亦提供歐樂沃精緻茶點一份、魔法木馬體驗一次，90公分以下孩童免費。