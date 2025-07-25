2大生乳捲品牌進駐Dream Plaza　開幕搶限量1元、百元生乳捲

▲亞尼克開出首間東區百貨專櫃門市並祭出百元生乳捲優惠活動。（圖／亞尼克提供）

記者蕭筠／台北報導

統一集團全新百貨「Dream Plaza」今日正式開幕，2大生乳捲品牌宣布強勢進駐，「亞尼克」開出首間東區百貨專櫃，並祭出限時1天百元生乳捲優惠，台南「byebyeblues」則北上開出北部首店，且可享1元生乳捲開幕好康。

●亞尼克

亞尼克首間東區百貨專櫃插旗Dream Plaza，今（25）日正式開幕，並祭出「百元生乳捲」活動，前100名到店消費者可以100元買到冠軍原味生乳捲1條，每人限購1條，限量100條，預計11時15分發放號碼牌，發完為止，提醒須以現金結帳，不得重複購買；至8月25日還可享消費滿1699元送野餐提袋1個或消費滿3000元送原味生乳捲1條，贈品不累計。

亞尼克自2013年推出第一條「原味生乳捲」，12年來始終維持每條380元售價，嚴選北海道中澤奶霜，乳香豐厚、滋味清爽，搭配以日本昭和蛋糕專用麵粉特製而成的泡芙蛋糕，口感柔軟，每一口都能吃到綿密蛋糕體結合北海道奶霜。

亞尼克信義Dream Plaza門市

地址：台北市信義區松高路11號B2

電話：02-2722-4837

營業時間：配合百貨營業時間

▲byebyeblues台北首店進駐Dream Plaza，祭出1元生乳捲開幕優惠。（圖／byebyeblues提供）

●byebyeblues

byebyeblues北部首間專賣店落腳Dream Plaza，不僅吃得到「經典」絲滑醇厚奶霜、「極黑」雙重頂級法芙娜、「相遇」法芙娜巧克力天使、「黑金」義式巧克力抹茶、「鐵觀音」竹炭戚風茶香馥郁以及「冠軍」紐約冠軍聯名等多種口味，更推出4款以天然食材染色的夢幻馬卡龍色系生乳捲。

口味包括「香芋見泥」，嚴選大甲芋頭製成粉紫色蛋糕，內餡融合滑順生乳芋泥，售價580元；「莓好時光」，蛋糕體以仙人掌果實染成粉紅色，搭配以法國奶油與草莓製成的莓果內餡，售價550元；「天使之戀」有著夢幻藍天然蝶豆花蛋糕體，捲入檸檬、生乳、白巧克力等餡，售價580元；「珍珠奶茶生乳捲」則把台灣經典手搖變身成生乳捲，售價550元。

今（25）日開幕日起原價450元的冠軍布蕾生乳捲可享「第2條1元」優惠，總計240條，售完為止，每人限購1組。

byebyeblues台北門市

地址：台北市信義區松高路11號B2