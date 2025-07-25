陳耀訓中秋蛋黃酥7/29開搶　業者提醒6點注意事項

▲陳耀訓中秋蛋黃酥7/29開搶。（圖／Sandra Lee提供）

記者黃士原／台北報導

有「史上最難搶」的陳耀訓蛋黃酥，昨日公布中秋檔期預購日為7月29日中午12時30分，同樣採用拓元售票系統，每人限購8盒，提貨時間為8月8日至10月6日。

擁有高人氣的陳耀訓・麵包埠蛋黃酥，為了讓每個人公平搶購，2021年起比照天王、天后專賣演唱會門票銷售辦法，利用「拓元售票系統」販售，但每年開賣總是秒殺，比五月天演唱會門票還難搶，有著「史上最難搶的蛋黃酥」稱號。

不過去年有人反映陳耀訓的蛋黃比往年都來得乾柴，再加上每顆售價調漲到112.5元，今年春節檔期與過往秒殺盛況不同，開賣15分鐘還有剩，而且罕見二度釋出付款失敗的數量。業者昨日也公布中秋檔期預購日為7月29日中午12時30分，每人限購8盒，提貨時間為8月8日至10月6日。

陳耀訓官方列出預購時的注意事項：

1.每人限購8盒。

2.未接受大宗訂單。

3.無宅配，需到店取貨。取貨日可取貨時段12:00-19:30。

4.一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。蛋黃酥因屬「散裝」食品，取貨後請勿轉售，也不提供退貨服務。

5.鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。

6.其他注意事項請參照拓元售票系統銷售頁面。

▲不二糕餅提醒，預購需全額付款，下訂後即不再接受改單或取消。（圖／不二糕餅提供）

另外，台中蛋黃酥名店「不二糕餅」日前已公告個人預約相關事項，8月4日、5日、7日、8日開放個人預購，6入蛋黃酥380元，12入760元，大月綜（蛋黃酥6入+檸月酥6入）700元。

店家也提醒民眾8項預訂須知：

1、限使用「不二糕餅 購物官網」預訂門市自取及宅配，每日訂單額滿即結束預購。

2、可自取及宅配出貨的日期，請詳見下方中秋個人預訂小月曆。

3、9月30日為中秋前最後出貨日，10月1日至10月18日暫停宅配。

4、「不二糕餅 購物官網」皆需註冊並登入會員才可下單，請先於中秋個人預訂開放前先註冊好會員以利訂購。

5、「不二糕餅 購物官網」： https://shop.oneonlybakery.com/

6、宅配運費另計，請參考購物官網運費計算表。

7、提供虛擬帳號付款、信用卡付款。預訂需全額付款，下訂後即不再接受改單或取消。

8、虛擬帳號付款未於訂購日+3日內全額匯款，或使用信用卡未立即刷卡付款成功，視同此筆訂單取消，恕不另行通知。