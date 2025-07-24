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巨型酷洛米現身湖口　全台唯一「三麗鷗休息站」還能買聯名乖乖

▲湖口服務區三麗鷗相關聯名商品與拍照景點。（圖／南仁湖娛樂提供）

▲湖口服務區上月新增3公尺高的「酷洛米」公仔。（圖／南仁湖娛樂提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

Netflix定格動畫《美樂蒂&酷洛米》今（24日）正式上映，新竹湖口休息區也新增3公尺高的「酷洛米」公仔，還有三麗鷗聯名乖乖「彎的脆果」、造型雞蛋糕，喜歡的粉絲千萬別錯過。

▲湖口服務區三麗鷗相關聯名商品與拍照景點。（圖／南仁湖娛樂提供）

▲▼布丁狗拿著霜淇淋現身；三麗鷗雞蛋糕僅於北站限定販售，於每周六、日11:30起開賣，售完為止。

▲湖口服務區三麗鷗相關聯名商品與拍照景點。（圖／南仁湖娛樂提供）

「湖口服務區」2023年打造三麗鷗主題門市「Sanrio Characters歡樂時光」，開放民眾免費美拍，是全台唯一的三麗鷗主題休息站，從大門口、大廳，一路到美食街，都找得到各個超萌角色現身。

▲湖口服務區三麗鷗相關聯名商品與拍照景點。（圖／南仁湖娛樂提供）

▲從入口處、大廳到美食街，處處可見三麗鷗家族角色。

業者6月中旬將Hello Kitty絨毛娃娃換成同等高的「酷洛米」公仔，滿足民眾不同喜好，現場也保留Hello Kitty座位區、布丁狗、蛋黃哥、大耳狗喜拿、美樂蒂等角色裝置，讓粉絲盡情捕捉。

▲湖口服務區三麗鷗相關聯名商品與拍照景點。（圖／南仁湖娛樂提供）

▲▼三麗鷗乖乖彎的脆果，有煉乳、草莓煉乳兩種口味；各式背板、造景讓粉絲盡情捕捉。

▲湖口服務區三麗鷗相關聯名商品與拍照景點。（圖／南仁湖娛樂提供）

此外，服務區也推出與三麗鷗聯名的限定周邊商品，從生活小物、零食到服飾一應俱全，包括酷洛米與大耳狗款絨毛玩偶飲料提袋、六大人氣角色20吋行李箱、奶茶杯、印花T恤，以及聯名乖乖「彎的脆果」等。

▲湖口服務區三麗鷗相關聯名商品與拍照景點。（圖／南仁湖娛樂提供）

▲「湖口服務區」變身全台最可愛的國道服務區。

關鍵字： 新竹縣旅遊 湖口旅遊 美樂蒂&酷洛米 湖口服務區 Sanrio Characters歡樂時光 三麗鷗主題門市

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