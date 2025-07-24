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UG進駐板橋、青山插旗台中　開幕享飲料免費喝、買1送1

▲▼UG樂己再度攜手人氣天團「告五人」推出夏季最新「傻瓜奶茶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲UG於板橋開出首家門市。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

飲料控快看！人氣手搖飲品牌「UG」、「青山-青茶專業製作」最新門市宣布插旗板橋、台中，並祭出飲料買1送1、免費喝等開幕優惠。

●UG樂己
板橋人敲碗成功！UG樂己全台第24家門市宣布插旗板橋商圈，「板橋中正門市」將於7月25日正式開幕，並祭出一系列限定優惠，7月25日至7月27日可享「茶花紅烏龍買1送1」，每人含優惠限購20杯，加碼凡消費不限金額每天限量100位送品牌袖珍包1個，再送品牌保冷袋1個。

UG板橋中正店
電話：0229607566
地址：新北市板橋區中正路271號

▲▼青山。（圖／青山提供）

▲青山全台第10家門市插旗台中北區。（圖／青山提供）

●青山-青茶專業製作
青山開出全台第10家店插旗台中北區，距離在地美食一條街永興路走路僅有5分鐘的距離，預計7月26日正式開幕，開幕當天祭出「飲料免費喝」活動，凡於門市皆可免費領取「冬青」、「桂花玄米茶」、「天蟬那堤」任選1杯，每人限領1杯，第2杯起購買任意飲品加碼享5折優惠，每人限購5杯；7月27日起至7月29日還有「全品項73折」優惠，每人限購5杯。

青山台中學士店
地址：台中市北區學士路206號

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關鍵字： 美食情報 美食雲 UG樂己 青山-青茶專業製作

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