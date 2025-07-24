7飯店「88節住房優惠」　住一晚最低2588元起贈梅酒

▲台北晶華酒店。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

父親節將至，全台7家飯店紛紛推出專屬住房專案，從高空露台啤酒暢飲、贈紳士鞋襪禮盒，到老屋導覽、梅酒微醺通通都有，住一晚最低2,588元起，供準備過節的民眾參考。

台北晶華酒店

台北晶華酒店推出「爸氣出發」住房專案，可以入住13坪豪華客房，搭配CNN唯一推薦的台北必吃自助早餐買一送一禮遇，周日至周四入住的房客，能免費升等至擁有私人露台的雲天露台客房，專案兩人成行、每房每晚5,400元+15.5%起。此外，住宿期間加購沐蘭SPA療程再享8折優惠；官網訂房加購高鐵車票另享78折起。

▲淡水將捷金鬱金香酒店推出「爸氣暢飲住房專案」。（圖／業者提供）



淡水將捷金鬱金香酒店

淡水將捷金鬱金香酒店推出「爸氣暢飲住房專案」，即日起至8月31日前入住，不分平假日只要5,588元起，可在「滬尾之星」Star Lounge7款指定啤酒2小時無限暢飲，再送主廚炸物雙拼一份，每日限量提供。此外，酒店亦推出「寫給爸爸的情話」活動，酒店將協助寄出祝福卡片，並贈送限量神秘好禮一份（限量88份，贈完為止）。

▲▼台北凱達大飯店雙人房每晚2,588元起，可免費參加「微醺萬華」導覽體驗。（圖／業者提供）



台北凱達大飯店

台北凱達大飯店攜手在地梅酒品牌「日造酒妝」，於8月1日至9月30日推出「醇厚日造．品味凱達」住房專案，雙人房每晚2,588元起，入住即贈茶王梅酒一瓶，還可加碼抽價值2,880元的限量梅酒禮盒及高鐵免費乘車券。此外，凡8月9日至9月30日於官網訂房者，可免費參加「微醺萬華」導覽體驗（每周三、六限定），帶領旅人走入剝皮寮、青草巷、百年廟宇與巷弄職人酒吧等地。

《ETtoday新聞雲提醒，禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒》

▲▼入住瀚寓酒店「紳士禮遇」專案指定房型一晚6,990元起，贈價值999元的鞋下風景紳士襪4入禮盒。（圖／業者提供）



瀚寓酒店

瀚寓酒店與台灣手工皮鞋品牌「林果良品」合推住房優惠，每晚6,990元起，入住「紳士禮遇」專案指定房型一晚，就送價值999元的鞋下風景紳士襪4入禮盒；選擇「步履風景」專案並連住兩晚，則贈價值1,980元的蠟感牛皮皮底室內拖鞋禮盒。

▲雲品溫泉酒店為父親推出「爸氣出發」住房專案。（圖／業者提供）



雲品溫泉酒店

雲品溫泉酒店「爸氣出發」住房專案，於8月1日至8月10日入住專案任一房型，享一泊二食的精緻美饌外，加贈一手啤酒讓爸爸清涼開喝，並貼心提供環湖巴士一日券，輕鬆暢遊日月潭。若於父親節當天入住雲品溫泉酒店，還可參加限定趣味競賽活動「原來是神投手」，優勝者可獲價值2,980元的KC頂級粵菜餐廳餐券兩張。

▲君品推出「共度美好」官網限定住房專案。（圖／業者提供）



君品酒店

君品酒店獻上「共度美好」住房專案，入住豪華家庭客房可享自助早餐至中午12點，並獲得茶苑或Ciao西西里牛排餐酒館800元餐飲折抵。凡連續入住兩晚，再加贈千元大稻埕貨櫃市集抵用券或威秀影城電影票兩張，為父親節增添滿滿儀式感。

▲瓏山林台北中和飯店精緻雙人房。（圖／業者提供）



瓏山林台北中和飯店

瓏山林台北中和飯店祭出「今夏最涼．三天兩夜」住房專案，包含精緻雙人房入住2晚、專案贈「夏夜微醺組」乙份（內含酒香醉雞、清脆蔬食、沁涼啤酒），還能延遲至下午1點退房，精緻雙人房含早餐6,000元、不含早餐5,500元。