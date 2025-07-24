夏戀嘉年華璀璨開幕！5組樂團接力獻唱　螢光飄動點燃東大門

▲▼花蓮縣長徐榛（前右三）親自到場與觀眾同樂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮夏戀嘉年華23日晚間於東大門廣場盛大登場，為期六天的音樂饗宴正式啟動。首夜由2025「洄瀾新秀爭霸讚」脫穎而出的在地團體「原來是美族」率先登場，傳遞花蓮原創音樂的在地能量，緊接著由四大人氣樂團「小男孩樂團」、「Retrospect」、「美秀集團」、「麋先生」輪番開唱，經典夯曲一首接一首，在星光與音浪交織中，共度一場難忘的夏夜狂歡。

花蓮縣長徐榛蔚親自到場與觀眾同樂，她表示：「收錄亞洲最美好的聲音，盡在花蓮夏戀嘉年華。」強調今年邁入第18年、第25屆的「夏戀嘉年華」，是全台夏季最具代表性的音樂品牌，透過音樂串聯地方文化與國際視野，邀請全台民眾來花蓮感受音樂與大自然交融的夏日魅力。

▲在地表演團體「原來是美族」帶來三首風格各異的開場演出。

首先登台的是在地表演團體「原來是美族」，本次帶來三首風格各異的演出，開場以〈Idol＋Bethoven Virus〉燃動現場氣氛，緊接著〈Give me love〉延續節奏感與感染力，最後壓軸演出原創作品〈一道彩虹〉，細膩描繪母親無需多言的愛，陪伴我們穿越生命的風雨，尋見每一道彩虹，結尾以阿美族語吟唱收尾，純粹悠遠的聲線直抵人心，為整場演出畫下溫柔而深刻的句點。

▲出道十週年的小男孩樂團帶來等多首療癒人心的作品。

迎來出道十週年的小男孩樂團，登場便演唱 Netflix 熱門劇集《影后》片尾曲〈Hey Girl〉，接續帶來〈天使也會受傷〉、〈Dark Side of the Sun〉、〈我想要擁有你〉等多首療癒人心的作品，在搖滾之夜中注入細膩與柔光。主唱米非溫暖的嗓音與真摯情感貫穿全場，尤其作為花蓮出身的音樂人，時隔六年回到花蓮演出，重返家鄉舞台演出格外動人，現場觀眾也給予最熱情的回應。小男孩樂團用音樂細語說故事，陪伴觀眾度過夏夜靜謐而深刻的夜晚。

▲被譽為「泰國五月天」的搖滾天團Retrospect演出多首耳熟能詳的經典歌曲。

被譽為「泰國五月天」的搖滾天團Retrospect，以結合金屬與朋克風格的搖滾聞名，首度登上花蓮的舞台飆唱（เปลือก〉、（ชีวิตหลังความตาย) 〉、（เหนื่อยไหมหัวใจ〉、（เจ็บกว่าคือฉัน〉、（ไม่มีเธอ〉等多首泰國樂迷耳熟能詳的經典歌曲，在強烈節奏與情感堆疊中展現他們一貫的現場魅力。Retrospect 以情感豐沛的唱腔搭配搖滾張力，為這場跨國音樂交流注入別具風格的能量。

▲美秀集團一登場隨即點燃觀眾的尖叫聲，全場情緒瞬間沸騰。

「我要你愛，我要你為了我變壞，你的心一定被我攻佔！」美秀集團一登場隨即點燃觀眾的尖叫聲，〈我要你愛〉前奏一下，全場情緒瞬間沸騰。觀眾紛紛站起，揮舞著螢光棒、跟著節奏合唱，接連帶來多首夯曲〈魔神〉、〈小老婆 〉、〈偷偷愛〉、〈戀人〉、〈捲菸〉，最後一首〈愛情的大壞蛋 〉以作結，以極具爆發力與情感層次的現場演出，完美詮釋他們獨特又迷人的搖滾魅力。

▲麋先生壓軸登場，帶動台下觀眾熱情飛揚。

壓軸登場的是麋先生，以〈壞蛋〉開場帶動全場氣氛起飛，接連演唱〈野生遊樂園〉、〈天生寂寞〉，展現多層次搖滾魅力，深情與爆發交織，讓歌迷情緒澎湃。勵志曲〈去飛翔〉旋律溫暖人心，隨後〈偶像〉與〈嗜愛動物〉將整場氣氛推向最高點，更驚喜加碼安可曲 〈長成什麼樣子算愛情〉、 〈聲音〉，掌聲與歡呼聲此起彼落，最後的璀璨星空煙火秀為2025花蓮夏戀嘉年華首夜畫下震撼且精彩的句點。

