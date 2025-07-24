大稻埕夏日節省錢攻略！消費贈月老平安符、防蚊包

▲大稻埕夏日節將在8月登場。圖為去年壓軸場480秒煙火。（資料照／記者李毓康攝）

記者彭懷玉／綜合報導

2025大稻埕夏日節將於8月6日開跑，一路到8月30日，不只每周三綻放的300秒主題煙火、5場音樂展演，更有在地商圈優惠、街區導覽、老屋攀岩等限定活動。今年觀傳局攜手50家在地好店，憑消費可兌換限量防蚊包、每周四「月老加持日」加碼領取霞海城隍廟平安符，此篇攻略收下省荷包。

行前準備：

＊下載並綁定「悠遊付」APP（活動期間使用消費最高可享20%回饋）。

＊鎖定兩大粉絲專頁抽限定體驗名額：「台北旅遊網」、「Humans of Taipei 我是台北人」。

建議行程規劃（推薦半日遊至一日遊）：

【15:00開始】台北地下街正舉辦「購物嘉年華」

＊當日滿500元發票可兌換摸彩券，有機會抽中 Gogoro、iPad Air3、Switch2。

接著轉捷運至北門站／大橋頭站／雙連站下車，步行進入大稻埕。

▲大稻埕遊客中心。（圖／記者彭懷玉攝）

【16:30-18:00】大稻埕商圈覓食+集點換好禮

＊在50家合作店家（老街咖啡廳、伴手禮、文創店等）消費滿500元，可憑紙本發票至「大稻埕遊客中心」兌換限量防蚊包。

＊期間每周四還有限定「月老加持日」，消費滿200元，可至大稻埕碼頭服務台（淡5號水門）免費領取霞海城隍廟平安符。

▲於合作店家消費滿500元，可憑紙本發票至「大稻埕遊客中心」兌換限量防蚊包。（圖／觀傳局提供）

精選在地參考店家：

＊滋養豆餡舖（買紅豆餅湊額度）

＊合興壹玖肆柒（文青系點心）

＊印花作夥文創選物、草日木水香舖

▲由導覽老師帶你認識漢藥、青草店與大稻埕百年風華，並親手製作酸梅湯材料包與現泡一杯手搖古早味。（圖／觀傳局提供）

【18:00-19:00】體驗活動 × 隱藏版玩法

＊選擇一：漢方酸梅湯手作+街區走讀

由導覽老師帶你認識漢藥、青草店與大稻埕百年風華，並親手製作酸梅湯材料包與現泡一杯手搖古早味。

＊選擇二：老屋攀岩挑戰體驗

在特色老宅內挑戰高牆、訓練膽量與核心，專業教練一對一指導，兼具觀光與運動的創新玩法。

▲在特色老宅內挑戰高牆、訓練膽量與核心，專業教練一對一指導。（圖／觀傳局提供）

兩場體驗活動名額有限，將以抽獎方式抽出參與者，民眾需至「台北旅遊網」及「Humans of Taipei 我是台北人」Facebook粉專指定貼文留言參加抽獎，有機會獲得體驗資格。

▲大稻埕煙火。（資料照／記者李毓康攝）

【19:00-20:30】碼頭煙火＋貨櫃市集吃美食

＊每周三晚間8點施放300秒主題煙火（建議傍晚抵達提早卡位）。

＊搭配音樂展演，享受河岸最chill氣氛。

＊推薦美食地點：大稻埕貨櫃碼頭市集，現場可用「悠遊付」最高回饋20%。

更多詳情可至「2025大稻埕夏日節」官網或鎖定「台北旅遊網」。