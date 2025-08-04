美國最新「環球史詩宇宙」樂園6亮點　有魔法部、馴龍高手園區

▲美國奧蘭多環球影城「環球史詩宇宙」樂園入口。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

今年美國最受矚目的新景點之一，就是位於奧蘭多的主題樂園「環球史詩宇宙」了！由環球影城打造的第三座陸上樂園，包括哈利波特最新主題園區、全球首座馴龍高手樂園，以及首次以反派為主題的「闇黑宇宙」園區，都備受期待。《ETtoday新聞雲》整理出園區6大亮點，包括每一園區必玩設施，還有奧蘭多環球影城首間設於樂園內的飯店。

「環球史詩宇宙」樂園包括「馴龍高手－博克島」、「哈利波特：魔法部」、「超級任天堂世界」、「闇黑宇宙」、「星空公園」5大主題園區，超過50項設施，結合最新科技，打造沉浸式樂園新體驗，讓旅客可以玩上一個禮拜也沒問題，且園區內消費都能使用手機感應消費支付，只要綁定好Visa，旅客吃喝玩樂都超方便。

▲星空公園有許多拍照打卡點。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點1：星空公園

身為樂園的中心，星空公園將「公園」的元素重新定義，園內設有許多拍照打卡景點，並有綠意盎然的花園、水道與漫步小徑，還有美食餐飲、周邊商店。在炙熱的夏天這裡還設有「Astronomica」互動玩水區，兼具濕身樂趣與導航功能，引導遊客探索整座樂園，入夜後則有音樂水舞秀，且水舞最高可達41公尺，幾乎與園內酒店一樣高。

▲▼「Stardust Racers」是環球首座雙軌發射式雲霄飛車。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，公園內也有三座設施，如「Stardust Racers」屬於雙軌發射式雲霄飛車，兩列雲霄飛車同時出發，以時速高達100公里飛越星空；「Constellation Carousel」則是全球首座前後移動與360度旋轉的星座主題旋轉木馬，隨著音樂還會上下移動。

▲奧蘭多環球影城度假區首間設於樂園內的奢華酒店「Universal Helios Grand Hotel」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲夜晚有音樂水舞秀。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點2：首間位於樂園內飯店「Universal Helios Grand Hotel」

身為首間設於樂園內的地中海風格酒店，設有房客限定的樂園專屬通道，方便旅客前往園區，更能比一般遊客提早1小時入園開始玩設施。

酒店內設有500間客房與套房，包括「馴龍高手」主題兒童套房，另設有泳池、高空酒吧可以俯瞰園區景觀，入夜後，在房裡就能俯瞰樂園內壯觀的音樂水舞秀，獨享奢華又有趣的樂園住宿體驗。使用Visa在Trip.com預訂房間，還能獲得最高$3400的折扣，若是商務卡，還能再享樂園門票買1送1，超級划算！

▲「哈利波特魔法世界：魔法部」園區入口傳送門，頂端可看到死神聖物之一的「接骨木魔杖」。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點3：全球首座「哈利波特魔法世界：魔法部」主題園區

此次環球史詩宇宙開幕，討論度最高的就是全新「哈利波特魔法世界：魔法部」主題園區，不僅是全球第一座設有遊樂設施的魔法部體驗，同時加入電影《怪獸與牠們的產地》元素，從入口處開始便充滿細節，再結合奧蘭多環球影城與冒險島樂園原有的斜角巷、古靈閣、活米村與霍格華茲城堡，打造全球最大規模的哈利波特魔法世界園區。

園區內主要重現《怪獸與牠們的產地》第二集中的巴黎魔法世界街景，如魁登斯所在的神秘馬戲團、鄧不利多提供給紐特的巴黎隱藏安全屋等，在這都能找得到。

▲▼「哈利波特魔法世界：魔法部」園區重現巴黎魔法世界街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲園內馬戲團大秀一定要看。（圖／記者蔡玟君攝）

馬戲團大秀絕對是粉絲不可錯過的亮點。走進馬戲團穿過一個又一個空間中，旅客將透過演出實際到紐特飼養奇獸的空間裡，近距離看報喪鴉、幻影猿、水怪、騶吾等奇獸出現在你的眼前，還可看到用鈴鐺吸引騶吾的經典場景。

▲▼體驗走呼嚕粉壁爐進英國魔法部。（圖／記者蔡玟君攝）

與園區同名的遊樂設施「哈利波特魔法世界：魔法部」，是結合沉浸式場景與遊具的場所。要搭乘遊樂設施前，必須如電影場景中一樣，排隊以綠色呼嚕粉穿過壁爐前往英國魔法部，沉浸感效果十足。

當穿過壁爐煙霧，就會進到英國魔法部，深綠色磚牆遠看可看到空中懸掛著白色布幕，不斷播放恩不里居被抓進阿茲卡班的訊息；排隊前進遊樂設施的過程也是一場沉浸式體驗，旅客也可看到1920年代的英國魔法部雕像、歷代魔法部長照片、打掃的掃地人，還有正氣師的櫃子，以及恩不里居的粉色辦公室。

▲搭上遊樂設施與哈利波特等人再來場魔法部探險。（圖／記者蔡玟君攝）

「哈利波特魔法世界：魔法部」遊樂設施是全新的原創故事，搭上座椅，與哈利、榮恩、妙麗再次在魔法部內，展開一場和食死人與恩不里居的大戰，最後穿越時空，將恩不里居送進阿茲卡班。旅客需注意的是，搭乘期間禁止拍照、錄影。

▲「馴龍高手－博克島」園區入口傳送門。（圖／記者蔡玟君攝）

▲園內高達12公尺的維京人雕像必拍，博克島主湖區處處可看到動畫世界中的細節。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點4：全球首座「馴龍高手－博克島」樂園

每座主題園區均有專屬傳送門入口，「馴龍高手－博克島」園區傳送門頂端就是一個龍族符號，當穿過傳送門，即可走進馴龍高手世界。奧蘭多環球影城表示，該園區以《馴龍高手》動畫三部曲為靈感打造，其中主湖區可看到高達12公尺的維京人雕像，是園內必拍亮點之一。

▲雲霄飛車「小嗝嗝飛翼滑翔機（Hiccup's Wing Gliders）」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲遊樂設施「飛龍競速演訓場（Dragon Racer’s Rally）」。（圖／記者蔡玟君攝）

「馴龍高手－博克島」也是環球史詩宇宙5大園區中遊樂設施最多的園區。如雲霄飛車「小嗝嗝飛翼滑翔機（Hiccup's Wing Gliders）」，讓旅客坐上小嗝嗝最新發明，快速穿越博克島，俯瞰村莊不同景色。

同樣是乘坐型的遊樂設施「飛龍競速演訓場（Dragon Racer’s Rally）」，則帶旅客坐上維京人打造的飛龍訓練機，從高空到陸地不斷上下旋轉，來場驚險刺激的空中訓練，讓許多人忍不住驚呼連連。

▲「火焰演習（Fyre Drill）」讓旅客來場水上射擊大戰。（圖／記者蔡玟君攝）

水上遊樂設施「火焰演習（Fyre Drill）」則讓大人小孩坐上維京船，組隊來場水上大戰，遊客必須運用船上的水槍，試圖射擊兩側的標靶得分，途中還時不時會有水砲襲擊，有趣又好玩。

針對小小孩，在園區內則有「維京訓練營（Viking Training Camp）」，這裡設有攀爬設施、溜滑梯和各種互動體驗，讓小朋友可以變身小小維京勇士，在玩耍同時還能認識不同龍族。

▲超級任天堂世界園區現在也登陸奧蘭多環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國首座「咚奇剛國度園區」。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點5：超級任天堂世界

超級任天堂世界園區現在也登陸奧蘭多環球影城度假區，園區設計與日本環球影城一致，並引進美國首座「咚奇剛國度」園區和礦車體驗，還有AR實境互動設施「瑪利歐賽車」，戴上專屬眼鏡、搭上車，透過情境式射擊遊戲來場刺激體驗；親子遊樂設施「耀西的冒險」則適合大人小孩一起玩，一探可愛的任天堂世界。

▲▼闇黑宇宙園區。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點6：闇黑宇宙

不同IP的反派角色其實在全球也超有人氣，此次新樂園開幕，就打造環球首座以反派人物為主題的「闇黑宇宙」園區，從入口傳送門設計就能感受到黑暗詭譎氣息。園方表示，園內設置超過130座真實花崗岩墓碑、方尖碑與紀念雕塑，並有石棺可以進去拍照，若仔細觀察，還可看到狼人的腳印，而為了與園區主題相符，連廁所的馬桶都特別設計成黑色。

▲驚悚乘坐式遊樂設施「怪物解放：科學怪人的實驗」。（圖／記者蔡玟君攝）

園區內共有2座遊樂設施，包括驚悚乘坐式遊樂設施「怪物解放：科學怪人的實驗」，過程中會出現15個機械動畫人偶增加臨場感，創園區紀錄；旋轉型雲霄飛車「狼人的詛咒」則帶領旅客逃離狼人，此外還有主題餐廳，及走在黑暗村莊中，還能與科學怪人合照，可是難得的體驗。

無論是想重返魔法世界、暢遊星空雲霄，或與孩子一同化身馴龍小勇士，奧蘭多的「環球史詩宇宙」樂園正是今夏最值得啟程的夢想樂園。現在透過指定訂房平台預訂「Universal Helios Grand Hotel」，不僅可享早鳥限時優惠，還能提早1小時進入園區、尊享房客專屬通道，體驗沉浸式主題園區最純粹的感動，使用Visa更有額外優惠，從訂房到園內購物、用餐皆可輕鬆支付，安心又便捷。此外，刷Visa購買赴美機票，還享附加旅遊平安險，比起機場臨櫃辦理省時又省錢，現在就開始規劃這趟奇幻長途之旅吧！

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