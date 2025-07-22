北中周末都有超強音樂季！卡司一次筆記　還能吹海風逛市集

▲「2025新北市河海音樂季-貢寮場海洋音樂祭」將在本周末登場。（資料照／新北市觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

樂迷們別錯過本周末！新北和雲林皆有音樂慶典，分別在貢寮福隆海水浴場和雲林縣三條崙海水浴場開演，邀大家在音樂、海風與市集中，度過難忘的仲夏周末。

▲「海洋獨立音樂大賞」將於7月26日從10強中決選出優勝樂團。（圖／新北市觀旅局提供）



2025新北市河海音樂季-貢寮場海洋音樂祭

7月26日至27日，福隆海水浴場將再次成為音樂愛好者的聚集地。今年的音樂季以原創音樂為核心，結合獨立樂團競賽、星級卡司演出及海邊風格市集，首日（26日）將舉行「海洋獨立音樂大賞」10強決賽，來自全台的創作樂團同台競演，爭奪「海洋大賞」的最高榮譽。此外，迷幻電子舞曲的雨國Kingdom of Rain、融合台灣龐克的餵飽豬，以及金曲獎最佳樂團血肉果汁機等團體，將為觀眾帶來熱血沸騰的夏日午後。

▲海洋音樂祭邀請首次來台的韓國團體12BH、療癒雙人組合南西肯恩、人氣樂團老王樂隊等將輪番嗨唱。（圖／新北市觀旅局提供）

第二天（27日）演出陣容同樣強大，情緒搖滾的宋德鶴、首次來台的韓國團體12BH、療癒雙人組合南西肯恩、電氣搖滾樂團Hello Nico、人氣樂團老王樂隊、老破麻O.S.D等將輪番登場。壓軸演出則由流行創作音樂人氣代表GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治聯手合體，帶來衝擊力十足的視聽覺盛宴。

除了音樂演出，現場還有風格品牌攤位與美食市集，齊聚眾多人氣小吃與美食。主辦單位建議民眾多搭乘大眾運輸工具前往，台鐵可直達福隆站，步行即可到達活動現場。

▲雲西海洋音樂季去年轉型為系列活動，不僅有重量級的藝人表演團體，還有市集與在地美食。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）



2025雲西海洋音樂季 - 雲林場

第七屆「2025雲西海洋音樂季」也將於7月26日、27日在雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場登場。此次音樂季不僅集合藝術、音樂、永續及在地文化，更展示雲林在永續發展及地方創生上的成果。

7月26日將邀請告五人、羅時豐、甜約翰、原子邦妮、公館青少年、SONNIE桑尼登台；7月27日則由玖壹壹、芒果醬Mango Jump、王彩樺、傻子與白痴、Who Cares胡凱兒、擊沈女孩、核果人、沈默紳士輪番接棒，帶來多元音樂演出。

▲雲西海洋音樂季也有市集可逛。（資料照／記者蔡佩旻翻攝）



同時，Moove在活動兩日特別設置「三條崙海清宮」、「箔子寮喔熊藝術村」臨時站點，可以騎Moove前往雲西文化觀光廊帶，到麥寮濁水溪出海口、口湖成龍溼地，以及西海岸最美濱海車道-四湖黑森林自行車道等景點。



此外，沙雕表演也成今年音樂季一大亮點，除了有「最Chill海廢咖啡吧」，現場還能看到沙雕表演LIVE秀，鼓勵參與者珍惜海洋，保護地球。



文化觀光處表示，現場設置超過200個市集攤位，聚集來自各地的美食與手作商品，一次滿足吃喝玩樂心願。音樂季更與人氣療癒系IP「柴語錄」跨界合作，打造海廢森林秘境五大互動關卡，邀請民眾闖關集章，有機會獲得聯名周邊好禮。