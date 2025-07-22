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板前中山信義店午間套餐2000元有找　牛肉塔、漢堡排一次吃到

▲板前中山台北信義店推午間套餐。（圖／業者提供）

▲板前中山台北信義店推午間套餐。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

板前中山台北信義店推出午間限定套餐，將A5日本和牛搬上午間餐桌，搭配北海道直送海鮮與旬味食材，由職人現場桌邊炙烤，每套1880元，可品嚐15道菜色。

▲板前中山台北信義店推午間套餐。（圖／業者提供）

▲金箔牛肉塔。（圖／業者提供）

板前中山主打板前無菜單燒肉料理，10多道菜色中可以吃到A5和牛的多種部位。今年夏天，台北信義店推出「板前午間套餐」，每套1880元，可品嚐15道燒肉料理，開場的「金箔牛肉塔」選用日本和牛生牛肉、醃漬鮭魚卵與魚子醬堆疊出奢華層次；重頭戲「雞頸肉芯」選用雞後頸與雞背交界處的精華部位，搭配椒鹽洋蔥與醃漬辣椒。

▲板前中山台北信義店推午間套餐。（圖／業者提供）

▲和牛咖哩漢堡排。（圖／業者提供）

套餐也吃得到「和牛咖哩漢堡排」，漢堡排炙烤後完美鎖住肉汁，每一口都飽含層層肉香；以75% 黑巧克力與多種辛香料熬製的特製咖哩，濃郁中帶點微辛，搭上米中之王「越光米」，上方再點綴酥炸牛蒡絲；「日本和牛 Combo」一次有4款和牛經典部位。

▲板前中山台北信義店推午間套餐。（圖／業者提供）

▲烤和牛三明治。（圖／業者提供）

此外，線上點餐限定的「烤和牛三明治」同步開放預訂（加點價588元），將吐司烤至金黃微酥，夾入每日特選A5和牛部位，抹上焦化青蔥照燒醬與芥末籽醬提味。

▲台北喜來登館內的安東廳牛排館推出3款全新風味牛排。（圖／台北喜來登提供）

▲鹽燒Prime 30天乾式熟成丁骨。（圖／台北喜來登提供）

另外，台北喜來登館內的安東廳牛排館延續對火候與風味層次的專注研究，即日起推出3款全新風味牛排，包括融合經典美式與現代風味呈現靈感源自紐約百年牛排館的「油淋風味」、歐陸傳統香料煙燻的「鹽燒風味」，以及美國南方文化的「紐奧良脆皮風味」。

▲台北喜來登館內的安東廳牛排館推出3款全新風味牛排。（圖／台北喜來登提供）

▲全新油淋風味帶骨紐約客。（圖／台北喜來登提供）

此外，餐廳亦同步復刻安東廳法餐時期經典桌邊甜點「火焰焦糖薄餅」，透過香氣與火焰交織的視覺與味覺饗宴中，展現對經典料理文化的再詮釋。

關鍵字： 美食雲 板前中山 美食情報

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